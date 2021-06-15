İşte sıfır araç kredilerinin faiz oranları! 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli araç kredileri!

Örneğin 100 bin Türk liralık 24 ay bir araç kredisi çekmeyi planlayanlar, 1,50'den, 1,74'e kadar faiz oranı seçenekleri ile kredi çekebiliyor. Sıfır araçlar için 100 bin TL, 24 ay taksitle çekilen kredilerin aylık taksitleri ise ortalama 5 bin 200 TL’leri bulabiliyor. Toplam geri ödemeler ise 125 bin TL'yi aşıyor.
Yüzde 1,55 faiz oranı ile Türkiye İş Bankası'ndan 100 bin TL'lik 24 ay taksitle kredi kullanacaklar, aylık 5 bin 203,63 TL taksit ödeyecek. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 125 bin 387,12 TL.
Yüzde 1,69 faiz oranı ile Akbank'tan 100 bin TL'lik 24 ay taksitle kredi kullanacaklar, aylık 5 bin 303,89 TL taksit ödeyecek. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 127 bin 818,36 TL.
İşte bankalar, faiz oranları, aylık taksit ödeme tablosu ve toplam geri ödeme miktarları;
Garanti BBVA: Yüzde 1,74 5.339,96 Türk lirası 128.684,04 Türk lirası
Kuveyt Türk: Yüzde 1,56 5.210,76 Türk lirası 125.558,24 Türk lirası
VakıfBank: Yüzde 1,50 5.168,08 Türk lirası 124.533,92 Türk lirası
Ziraat Bankası Yüzde 1,54 5.196,51 Türk lirası 125.216,24 Türk lirası
HalkBank: Yüzde 1,58 5.225,03 Türk lirası 125.900,72 Türk lirası
YapıKredi: Yüzde 1,59 5.232,17 Türk lirası 126.072,08 Türk lirası
TEB: Yüzde 1,64 5.267,96 Türk lirası 126.931,04 Türk lirası
Vakıf Katılım: Yüzde 1,55 5.203,63 Türk lirası 125.387,12 Türk lirası
Albaraka: Yüzde 1,65 5.275,14 Türk lirası 127.103,36 Türk lirası
İş Bankası: Yüzde 1,55 3.835,62 Türk lirası 138.582,32 Türk lirası
Akbank: Yüzde 1,67 3.925,81 Türk lirası 141.854,16 Türk lirası
Kuveyt Türk: Yüzde 1,56 3.843,09 Türk lirası 138.851,24 Türk lirası
VakıfBank: Yüzde 1,50 3.798,38 Türk lirası 137.241,68 Türk lirası
Ziraat Bankası: Yüzde 1,54 3.828,16 Türk lirası 138.313,76 Türk lirası
HalkBank: Yüzde 1,58 3.858,06 Türk lirası 139.390,16 Türk lirası
YapıKredi: Yüzde 1,59 3.865,55 Türk lirası 139.659,80 Türk lirası
TEB: Yüzde 1,64 3.903,15 Türk lirası 141.013,40 Türk lirası
Vakıf Katılım: Yüzde 1,55 3.835,62 Türk lirası 138.582,32 Türk lirası
Albaraka: Yüzde 1,67 3.925,81 Türk lirası 141.829,16 TL
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