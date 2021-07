İşte Toyota fiyat listesi! 2021 Corolla, Yaris, Proace City, RAV4, Camry ve Hilux fiyatları ne kadar?

Aracını yenilemek isteyenler ya da ilk kez araç alacak olanlar için otomobil firmalarının fiyat listelerini araştırmaya devam ediyoruz. Koronavirüsün tüm dünyada devam etmesi otomobil sektörünü olumsuz anlamda etkilemeye devam ediyor. 2021 yılının ilk yarısını geride bırakırken ise otomobil firmaları ellerindeki stokları bitirmeye çalışıyor. Bu haberimizde Toyota’nın 2021 model Corolla, Yaris, Proace City, RAV4, Camry ve Hilux’un fiyatlarını inceleyeceğiz.

TOYOTA FİYAT LİSTESİ

Japonya tarafından üretilen Toyota markalı araçlar, sağlamlığından dolayı ülkemizde çokça tercih ediliyor. Firmanın uyguna araçları olduğu gibi çok yüksek bütçeli araçları da bulunuyor. Bu haberimizde sizler için Toyata araç modellerinin fiyatlarını aktaracağız.

Corolla

Vision 1.5 1490cc Manuel Benzin 220.200 TL

Vision 1.5 Multidrive S 1490cc Otomatik Benzin 229.550 TL

Dream 1.5 1490cc Manuel Benzin 288.950 TL

Dream 1.5 Multidrive S 1490cc Otomatik Benzin 297.400 TL

Flame 1.5 1490cc Manuel Benzin 306.100 TL

Flame 1.5 Multidrive S 1490cc Otomatik Benzin 317.350 TL

Flame 1.5 X-Pack Multidrive S 1490cc Otomatik Benzin 334.550 TL

Dream 1.8 Hybrid e-CVT 1798cc Otomatik Hibrit 345.800 TL

Flame 1.8 Hybrid e-CVT 1798cc Otomatik Hibrit 356.400 TL

Flame 1.8 X-Pack Hybrid e-CVT 1798cc Otomatik Hibrit 366.500 TL

Passion 1.5 X-Pack Multidrive S 1490cc Otomatik Benzin 372.950 TL

Passion 1.8 X-Pack Hybrid e-CVT 1798cc Otomatik Hibrit 398.050 TL

Camry

Passion 2.5 Hybrid e-CVT 2487cc Otomatik Hibrit 998.000 TL

Yaris

Dream 1.5 Multidrive S 1490cc Manuel Benzin 228.400 TL

Dream 1.5 X-Pack Multidrive S 1490cc Manuel Benzin 285.600 TL

Flame 1.5 Multidrive S 1490cc Manuel Benzin 290.200 TL

Flame 1.5 X-Pack Multidrive S 1490cc Manuel Benzin 301.950 TL

Dream 1.5 Hybrid e-CVT 1490cc Otomatik Hibrit 335.050 TL

Flame 1.5 Hybrid e-CVT 1490cc Otomatik Hibrit 350.100 TL

Passion 1.5 Hybrid e-CVT 1490cc Otomatik Hibrit 376.500 TL

Proace City

Dream 1.5 D 100 HP 1499cc Manuel Dizel 222.150 TL

Dream 1.5 D 130 HP A/T 1499cc Otomatik Dizel 247.200 TL

Flame X-Pack 1.5 D 130 HP A/T 1499cc Otomatik Dizel 270.450 TL

Passion X-Pack 1.5 D 130 HP A/T 1499cc Otomatik Dizel 283.900 TL

Hilux

Adventure 2.4 D-4D 4x2 2393cc Manuel Dizel 341.850 TL

Adventure 2.4 D-4D 4x2 A/T 2393cc Otomatik Dizel 353.000 TL

Adventure 2.4 D-4D 4x4 2393cc Otomatik Dizel 397.350 TL

Hi-Cruiser 2.4 D-4D 4x4 A/T 2393cc Otomatik Dizel 413.800 TL

Invincible 2.4 D-4D 4x4 A/T 2393cc Otomatik Dizel 446.750 TL

Rav4

Flame Hybrid 4x4 e-CVT 2487cc Otomatik Hibrit 607.850 TL

Passion Hybrid 4x4 e-CVT 2487cc Otomatik Hibrit 706.300 TL

Passion Hybrid 4x4 X-Pack e-CVT 2487cc Otomatik Hibrit 743.400 TL

Passion Hybrid 4x4 X-Sport e-CVT 2487cc Otomatik Hibrit 743.400 TL