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Jaguar Land Rover 4 bin kişiyi işten çıkarak! Dev tasarruf hedefi

Jaguar Land Rover, maliyetleri azaltmak ve rekabet gücünü artırmak amacıyla önümüzdeki iki yılda dünya genelinde yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Jaguar Land Rover 4 bin kişiyi işten çıkarak! Dev tasarruf hedefi
Cansu Çamcı

İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, küresel otomotiv sektöründeki sert rekabet ve maliyet baskısına karşı kapsamlı bir küçülme programı başlatıyor. Tata Motors bünyesindeki şirket yaklaşık 4 bin kişinin işine son verirken, bir taraftan da elektrikli otomobiller ve yeni modeller için milyarlarca sterlinlik yatırımı sürdürecek.

4 BİN KİŞİLİK KESİNTİ İKİ YILDA YAPILACAK

Jaguar Land Rover, küresel iş gücünü önümüzdeki iki yıl içerisinde yaklaşık 4 bin kişi azaltmayı planlıyor. Şirketin dünya genelinde yaklaşık 40 bin çalışanı bulunurken bunların yaklaşık 30 bini İngiltere’de görev yapıyor

Jaguar Land Rover 4 bin kişiyi işten çıkarak! Dev tasarruf hedefi 1

Kesintilerin önemli bölümünün İngiltere’de ve ağırlıklı olarak ofis ile yönetim pozisyonlarında gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece yaklaşık her 10 çalışandan birinin mevcut yeniden yapılanmadan etkilenebileceği bir tablo ortaya çıkıyor.

Şirket, programın yalnızca personel azaltımından oluşmadığını, organizasyon yapısının sadeleştirilmesi ve karar süreçlerinin hızlandırılmasının da hedeflendiğini belirtiyor. İngiltere hükümeti de istihdam üzerindeki etkisi nedeniyle süreci yakından takip ediyor.

HEDEF 1,7 MİLYAR STERLİN TASARRUF

Yeniden yapılanmanın finansal hedefi iki yıl içerisinde 1,7 milyar sterlin, yani yaklaşık 2,3 milyar dolarlık tasarruf sağlamak. Jaguar Land Rover aynı zamanda kâra geçebilmek için ihtiyaç duyduğu satış miktarını aşağı çekmeye çalışıyor.

Şirketin hedefi başa baş noktasını yaklaşık 300 bin araca kadar indirmek. Böylece satışların zayıfladığı dönemlerde dahi şirketin daha düşük hacimlerle maliyetlerini karşılayabilecek bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.

Tasarruf programı, Jaguar Land Rover’ın son bir yılda karşılaştığı sert koşulların ardından geliyor. Şirketin yıllık geliri yaklaşık yüzde 21 düşerken, bir önceki yıl elde edilen yüksek kârın ardından son mali yıl zarar ile tamamlandı.

ÇİN REKABETİ, TARİFELER VE SİBER SALDIRI BASKI YARATTI

Jaguar Land Rover üzerindeki baskının önemli nedenlerinden biri Çin otomobil pazarında giderek sertleşen rekabet. Çinli üreticilerin özellikle elektrikli ve üst segment araçlarda daha düşük maliyetle yeni modeller sunması Avrupalı üreticilerin fiyatlama gücünü zorluyor.

ABD’nin otomobil ithalatına uyguladığı tarifeler de şirketin en önemli pazarlarından birindeki maliyetlerini artırdı. Jaguar Land Rover, Kuzey Amerika’yı büyüme stratejisinin merkezine yerleştirmesine rağmen tarifelerin kârlılık üzerinde önemli bir yük oluşturmaya devam ettiğini daha önce açıklamıştı.

Jaguar Land Rover 4 bin kişiyi işten çıkarak! Dev tasarruf hedefi 2

Şirket ayrıca geçen dönemde üretimini haftalar boyunca etkileyen büyük bir siber saldırının sonuçlarıyla uğraştı. Üretim kesintileri, tedarik sorunları ve ek maliyetler şirketin nakit akışı üzerinde baskı yaratan faktörler arasında yer aldı.

KÜÇÜLÜRKEN BEŞ YENİ MODEL HAZIRLIYOR

Jaguar Land Rover’ın planındaki en dikkat çekici çelişki ise iş gücü azaltılırken ürün atağının devam etmesi. Şirket önümüzdeki 12 ay içerisinde beş yeni ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni ürün dalgasının merkezinde elektrikli modeller bulunuyor. Range Rover Electric ve Range Rover Sport Electric’in yanı sıra Jaguar’ın yeniden konumlandırılmasının ilk önemli ürünü olacak yeni elektrikli model de şirketin gelecek dönem planlarında öne çıkıyor.

Jaguar Land Rover ayrıca Range Rover ve Defender markalarını yeni elektrikli araç mimarisi üzerinde genişletmeyi planlıyor. Şirket, farklı pazarlardaki elektrikli araç talebinin aynı hızda ilerlememesi nedeniyle hibrit ve içten yanmalı motor seçeneklerini de tamamen terk etmeyecek.

Bu strateji şirketin maliyetleri azaltırken satış büyümesini yeniden hızlandırma çabasını gösteriyor. Daha az çalışan ve daha düşük başa baş satış hacmiyle faaliyet gösteren JLR, aynı zamanda daha yüksek fiyatlı ve daha kârlı modellerin payını artırmaya çalışacak.

YATIRIM BÜTÇESİ 18 MİLYAR STERLİNE YAKLAŞIYOR

İşten çıkarmalara rağmen Jaguar Land Rover gelecek teknolojilere yönelik yatırım programını büyük ölçüde koruyor. Şirket önümüzdeki beş yıllık dönemde yaklaşık 15-18 milyar sterlinlik yatırım yapmayı planlıyor.

Jaguar Land Rover 4 bin kişiyi işten çıkarak! Dev tasarruf hedefi 3

Bu bütçenin elektrikli araçlar, dijital teknolojiler, yazılım, ileri üretim sistemleri ve müşteri deneyimi gibi alanlarda kullanılması bekleniyor. JLR daha önce açıkladığı dönüşüm stratejisinde elektrikli araç platformlarına ve İngiltere’deki üretim tesislerinin modernizasyonuna önemli kaynak ayırmıştı.

Ortaya çıkan tablo Avrupa otomotiv sektöründeki yeni dönemi de yansıtıyor. Volkswagen başta olmak üzere birçok üretici bir yandan çalışan sayısını ve üretim kapasitesini azaltırken diğer taraftan elektrikli araçlar, yazılım ve yeni nesil üretim teknolojilerine milyarlarca euro harcamaya devam ediyor.

Jaguar Land Rover’ın 4 bin kişilik küçülme planı bu nedenle yalnızca bir işten çıkarma kararı değil. Şirket, maliyet tabanını küçültürken aynı anda yeni modellerle büyümeye çalışacağı daha düşük maliyetli ve daha teknoloji ağırlıklı bir yapıya geçmeye hazırlanıyor.

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