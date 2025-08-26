FİNANS

Japon devi Honda binlerce şikayet aldı! 'Güvenlik riski' denildi, o modeli için soruşturma başlatıldı

Japon Honda otomobil markası ABD'nin güvenlik otoriterlerine takıldı. Buna göre, Honda marka 1,4 milyon adet araç için güvenlik soruşturması başlatıldı. Gerekçe olarak ise otomobil kullanıcılarının motor arızası nedeniyle şikayetleri olması olarak açıklandı.

Japon devi Honda binlerce şikayet aldı! 'Güvenlik riski' denildi, o modeli için soruşturma başlatıldı
Ezgi Sivritepe

ABD'de Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, 2016-2020 model aralığında Honda Acura araçlarda bulunan motorların, hatalı bağlantı kolu yatakları nedeniyle arızalandığına dair yaklaşık 3 bin şikayet aldıklarını açıkladı.

Japon devi Honda binlerce şikayet aldı! Güvenlik riski denildi, o modeli için soruşturma başlatıldı 1

JAPON DEVİ MERCEK ALTINDA

Bundan dolayı, ABD'de güvenlik otoriteleri, Japon Honda firması tarafından üretilmiş olan yaklaşık 1,4 milyon araçla ilgili potansiyel motor sorunları riski nedeniyle soruşturma başlattı.

Bloomberg'in haberine göre, şikayetlerden yedisi, kaza veya yangın sonucu geldi. Bu sorun nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma ise bildirilmedi.

Japon devi Honda binlerce şikayet aldı! Güvenlik riski denildi, o modeli için soruşturma başlatıldı 2

"GÜVENLİK RİSKİ"

Motor arızasına ilişkin yeni raporlar, daha önceki geri çağırmanın kapsamı dışında kalıyor ve "daha fazla araştırmayı gerektiren potansiyel bir güvenlik riski" oluşturuyor.

