Japon devi Honda binlerce şikayet aldı! 'Güvenlik riski' denildi, o modeli için soruşturma başlatıldı

ABD'de Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, 2016-2020 model aralığında Honda Acura araçlarda bulunan motorların, hatalı bağlantı kolu yatakları nedeniyle arızalandığına dair yaklaşık 3 bin şikayet aldıklarını açıkladı.

JAPON DEVİ MERCEK ALTINDA

Bundan dolayı, ABD'de güvenlik otoriteleri, Japon Honda firması tarafından üretilmiş olan yaklaşık 1,4 milyon araçla ilgili potansiyel motor sorunları riski nedeniyle soruşturma başlattı.

Bloomberg'in haberine göre, şikayetlerden yedisi, kaza veya yangın sonucu geldi. Bu sorun nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma ise bildirilmedi.

"GÜVENLİK RİSKİ"

Motor arızasına ilişkin yeni raporlar, daha önceki geri çağırmanın kapsamı dışında kalıyor ve "daha fazla araştırmayı gerektiren potansiyel bir güvenlik riski" oluşturuyor.