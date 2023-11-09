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Japon otomobil devi Türkiye satışını bitirdi! Mazda Türkiye'den açıklama geldi: Yedek parça tedariki ise...

09.11.2023 12:03 | Son Güncelleme:
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Japon otomobil üreticisi Mazda, Türkiye'de otomobil satışlarını belirsiz bir süreliğine durdurduğunu ancak hizmetler ve yedek parça tedarikinin devam edeceğini açıkladı.

Japon otomobil devi Türkiye satışını bitirdi! Mazda Türkiye'den açıklama geldi: Yedek parça tedariki ise...

Japon otomotiv markası Mazda, Türkiye'de otomobil satışlarını durdurduğunu açıkladı. Ancak satışın ne zaman durdurulduğuna ilişkin bilgi web sayfasında yer almadı.

Mazda Türkiye'nin web sayfasında yer alan bilgiye göre, satış sonrası hizmetler ve yedek parça tedariki ise devam edecek.

Mazda Türkiye'nin web sayfasında yer alan bilgi şöyle:

"Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır. Türkiye'deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edecektir. Size en yakın yetkili servisi bulmak için lütfen buraya göz atın."

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Mazda
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