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Japon otomobil devine Çin engeli! 26 Mayıs'ta durduruldu, en çok tercih edilen modellerden biri artık üretilemiyor...

Japon otomobil üreticisi Suzuki Motor, Çin’in nadir toprak metalleri ihracatındaki kısıtlamaları nedeniyle kötü haberi verdi. Dev üretici, Japonya’daki Swift modelinin üretimini 26 Mayıs’tan bu yana durdurma kararı aldı. Şirket, daha öncesinde de üretimi durdurma kararını açıklamış ancak gerekçesini belirtmemişti.

Japon otomobil devine Çin engeli! 26 Mayıs'ta durduruldu, en çok tercih edilen modellerden biri artık üretilemiyor...
Ezgi Sivritepe

Otomobil sektörü için kritik öneme sahip olan nadir toprak metallerinin en büyük üreticisi Çin, ihracat konusunda da önemli bir yerde duruyor. Çin'in ihracat kısıtlamalarının küresel otomotiv üreticileri üzerinde etkisi hissedilmeye başlandı.

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26 MAYIS'TAN BERİ ÜRETİM YAPILMIYOR

Japon otomobil üreticisi Suzuki Motor, Çin'in nadir toprak metallerine getirdiği ihracat kısıtlaması nedeniyle bazı yeni kararlar aldı. Buna göre Suzuki Motor, Japonya'da üretilen popüler Swift modelinin üretimine ara verdi. Nikkei’nin haberine göre, üretim 26 Mayıs’tan bu yana durdurulmuş durumda.

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ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Şirket, daha önce Swift üretiminin 6 Haziran’a kadar geçici olarak durdurulacağını açıklamıştı, ancak o dönemde bu kararın gerekçesi paylaşılmamıştı. Suzuki’den üretimin ne zaman normale döneceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Çin Otomobil Suzuki
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