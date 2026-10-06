Jeep ekim kampanyası: Fiyatlar açıklandı! Aracını getiren...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında mevcut araçlarını Jeep yetkili satıcılarına getiren müşteriler, yeni Jeep Avenger ve Jeep Compass modellerinde geçerli kampanyalı fiyatlardan yararlanabiliyor.

Jeep'in kompakt SUV segmentindeki temsilcisi yeni Avenger, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik elektrifikasyon seçenekleriyle ekim ayında da çeşitli koşullarla satışa sunuluyor.

Bu kapsamda yeni Jeep Avenger BEV Summit 2 milyon 325 bin liradan, Avenger e-Hybrid Summit 2 milyon 339 bin 550 liradan, Avenger 4xe Overland ise 2 milyon 880 bin liradan başlayan kampanyalı fiyatlarla satın alınabiliyor.

Tam elektrikli, e-Hybrid ve dört tekerlekten çekişli 4xe seçeneklerine sahip Avenger, farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik alternatifler sunuyor.

Jeep'in SUV segmentindeki modellerinden Compass da Limited ve Summit donanım seviyelerinde kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla satışa sunuluyor.

Jeep Compass'ın Limited donanımlı versiyonu 2 milyon 883 bin liradan, Summit donanım seviyesi ise 3 milyon 123 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır