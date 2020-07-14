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Kalabalık aileler için en uygun ve kullanışlı araçlar! Bu listeye bakmadan satın almayın...

OTOMOTİV HABERLERİ  | 14.07.2020 17:55 | Son Güncelleme

Kalabalık ailelerin rahatça kullanabileceği araçlar geniş ve fazla koltuklu olma özelliklerine sahip. Ailecek seyahatlerde kullanım rahatlığı sunan araçlar kalabalık aileler için oldukça popüler. Çocuklu ailelerin arka koltuklarında çocuk koltuğu bulundurması gerektiği de düşünüldüğünde yeterli yer her araçta olmayabiliyor. Karşınızda ekonomik ve kalabalık ailelerin kullanımı için ideal araç önerileri...

Kalabalık aileler için en uygun ve kullanışlı araçlar! Bu listeye bakmadan satın almayın...

Araçların tasarımları kullanılma amaçları gözetilerek tasarlanır. Örneğin; spor arabalar genellikle iki koltuğa sahip, boyut olarak diğer araçlardan daha küçüktür. Hacminin küçük olması aracın motor gücünü daha etkin kullanmasını sağlayabilir. Aile araçları ise fazla bireyin aynı anda konforlu seyahat edebileceği şekilde tasarlanır. Çocuklu geniş aileler araç seçimi yaparken koltuk sayısına, bagaj boyutuna ve araç iç genişliğine dikkat eder.

KALABALIK AİLELERE UYGUN EKONOMİK ARAÇ ÖNERİLERİ

SEAT ALHAMBRA: GENİŞ VE KONFORLU

Türkiye'de en güncel modeli 2015 yılında üretilen Seat Alhambra bir aile arabası. 7 kişilik olarak tasarlanan araç sürgülü kapılara sahip. Konforlu ve kalabalık seyahatler için rahatlıkla tercih edilebilir. Ekonomik fiyatı ile aile bütçesini de düşünür.

RENAULT GRAND SCENIC

Geniş hacimli iç dizayna sahip bu modelde 7 kişilik oturma alanı mevcut. 2017'de geliştirilen Renault Grand Scenic, Türkiye'de fazlaca tercih edilen bir model. Uygun fiyatından dolayı kalabalık aileler için popüler bir araç.

SKODA KODIAQ: FİYATINA GÖRE YÜKSEK PERFORMANS

Skoda tarafından üretilen araç fiyat/performans olarak müşteriyi memnun ediyor. Geniş iç dizaynında 7 koltuk barındırıyor. Benzer özelliklere sahip otomobiller arasından fiyatı en uygun olan araçlardan biri. Benzinli sürümü 100 km'de 7.6 litre yakıt tüketiyor.

HYUNDAI SANTA FE: AİLE ARABASI

Geniş iç hacmine sahip bir SUV olan Hyundai Santa Fe, farklı koltuk sayılarına sahip seçeneklere sahip. 5 ve 7 koltuğa sahip modelin güçlü motoru ve zengin donanımı aracı ön plana çıkarıyor. Hesaplı bir fiyata sahip araç 0 km/s hızdan 100 km/s hıza 10,9 saniyede çıkabiliyor. 4x4 çekiş sistemi ve Turbo 2.0 CRDI dizel motora sahip araç kalabalık aileler için popüler.

DACIA LODGY 1.5 DCI

Tavan yüksekliği tatmin edici seviyede olan model 5 ve 7 kişilik oturma alanına sahip seçenekleri bulunuyor. Bagaj hacmi bu segmentteki en iyilerinden biri olmasını sağlıyor. 90 ve 100 beygirlik 1.5 litrelik iki dizel motora sahip olması ekonomik aile aracı arayanlar için güçlü bir seçenek.

FIAT 500L LIVING: İDEAL AİLE ARABASI

7 koltuğa sahip olan Fiat 500L Living uzun bir model. Döşeme ve renklerinde farklı seçeneklere sahip. Bu seçenekler sayesinde klasik tarzdan uzak bir dizayna sahip olabilirsiniz. Toscana yeşili ve aşk kırmızısı renk seçeneklerine sahip modelde 1.3 Multijet 95hp Dualogic yarı otomatik vites ve 1.6 Multiet 120hp manuel vites olarak iki farklı seçenek sunuluyor.

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