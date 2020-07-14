Kalabalık aileler için en uygun ve kullanışlı araçlar! Bu listeye bakmadan satın almayın...

Araçların tasarımları kullanılma amaçları gözetilerek tasarlanır. Örneğin; spor arabalar genellikle iki koltuğa sahip, boyut olarak diğer araçlardan daha küçüktür. Hacminin küçük olması aracın motor gücünü daha etkin kullanmasını sağlayabilir. Aile araçları ise fazla bireyin aynı anda konforlu seyahat edebileceği şekilde tasarlanır. Çocuklu geniş aileler araç seçimi yaparken koltuk sayısına, bagaj boyutuna ve araç iç genişliğine dikkat eder.

KALABALIK AİLELERE UYGUN EKONOMİK ARAÇ ÖNERİLERİ

SEAT ALHAMBRA: GENİŞ VE KONFORLU

Türkiye'de en güncel modeli 2015 yılında üretilen Seat Alhambra bir aile arabası. 7 kişilik olarak tasarlanan araç sürgülü kapılara sahip. Konforlu ve kalabalık seyahatler için rahatlıkla tercih edilebilir. Ekonomik fiyatı ile aile bütçesini de düşünür.

RENAULT GRAND SCENIC

Geniş hacimli iç dizayna sahip bu modelde 7 kişilik oturma alanı mevcut. 2017'de geliştirilen Renault Grand Scenic, Türkiye'de fazlaca tercih edilen bir model. Uygun fiyatından dolayı kalabalık aileler için popüler bir araç.

SKODA KODIAQ: FİYATINA GÖRE YÜKSEK PERFORMANS

Skoda tarafından üretilen araç fiyat/performans olarak müşteriyi memnun ediyor. Geniş iç dizaynında 7 koltuk barındırıyor. Benzer özelliklere sahip otomobiller arasından fiyatı en uygun olan araçlardan biri. Benzinli sürümü 100 km'de 7.6 litre yakıt tüketiyor.