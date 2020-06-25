Kampanyalı fiyatlar açıklandı! İşte en ucuz sıfır arabalar ve fiyatları...

Özellikle koronavirüs salgınından bu yana, haklı olarak, kimse artık toplu taşıma araçlarını kullanmak istemiyor. Çünkü toplu taşıma araçları virüsün en sık yayılma imkanı bulduğu yerlerin başında geliyor. Bu nedenle herkes uzun bir süredir araba fiyatlarını araştırmaya koyulmuş durumda. Araba fiyatları çeşitli özelliklere göre farklılık gösteriyor. Aradığınız özelliklere en uygun ucuz sıfır arabayı bu rehber içerisinden dakikalar içerisinde bulabilirsiniz.

NOT: Araç fiyatları piyasa koşullarına göre zaman içerisinde değişebilir.

1. FIAT EGEA SEDAN

FIAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP anahtar teslim fiyatı ile 103.900 TL (Bu kampanya Haziran ayı boyunca geçerli) oluyor.

Ortalama yakıt tüketimi şehir içi 6.7, şehir dışı 4.9'dur. İkisinin ortalaması ise 6.0'dır.

Azami hız 182'dir.

Hızlanma 11.8 (0.100 km/s)

Azami tork 127'dir. (4500 DD)

Azami güç ise 70 kW/6.000 DD'dir.

Yakıt türü, dizel.

Çekiş türü, önden çekiş.

Vites türü, yarı otomatik.

2. FORD FIESTA TREND 5

FORD FIESTA TREND 5 Kapı 1.1L 85PS İleri Manuel kampanyalı fiyatı ile 113.400 TL'ye satılıyor.