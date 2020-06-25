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Kampanyalı fiyatlar açıklandı! İşte en ucuz sıfır arabalar ve fiyatları...

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.06.2020 16:01 | Son Güncelleme

Herkes güzel bir arabaya sahip olmanın hayalini kurar. Ve birçok kişi, çeşitli sebeplerden ötürü ikinci el bir araç alma fikrine sıcak bakmaz. Hal böyle olunca da tek çare sıfır bir araba almak olur. Fakat sıfır arabaların fiyatları zaman zaman artabiliyor. Sizler için her bütçeye uyan en ucuz sıfır arabaları ve özelliklerini detaylarıyla derledik. İşte o arabalar...

Kampanyalı fiyatlar açıklandı! İşte en ucuz sıfır arabalar ve fiyatları...

Özellikle koronavirüs salgınından bu yana, haklı olarak, kimse artık toplu taşıma araçlarını kullanmak istemiyor. Çünkü toplu taşıma araçları virüsün en sık yayılma imkanı bulduğu yerlerin başında geliyor. Bu nedenle herkes uzun bir süredir araba fiyatlarını araştırmaya koyulmuş durumda. Araba fiyatları çeşitli özelliklere göre farklılık gösteriyor. Aradığınız özelliklere en uygun ucuz sıfır arabayı bu rehber içerisinden dakikalar içerisinde bulabilirsiniz.

NOT: Araç fiyatları piyasa koşullarına göre zaman içerisinde değişebilir.

1. FIAT EGEA SEDAN

FIAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP anahtar teslim fiyatı ile 103.900 TL (Bu kampanya Haziran ayı boyunca geçerli) oluyor.

Ortalama yakıt tüketimi şehir içi 6.7, şehir dışı 4.9'dur. İkisinin ortalaması ise 6.0'dır.
Azami hız 182'dir.
Hızlanma 11.8 (0.100 km/s)
Azami tork 127'dir. (4500 DD)
Azami güç ise 70 kW/6.000 DD'dir.
Yakıt türü, dizel.
Çekiş türü, önden çekiş.
Vites türü, yarı otomatik.

2. FORD FIESTA TREND 5

FORD FIESTA TREND 5 Kapı 1.1L 85PS İleri Manuel kampanyalı fiyatı ile 113.400 TL'ye satılıyor.

Geri görüş kamerası var.
Otomatik park sistemi var.
Ford SYNC3 ve 8" dokunmatik ekranı var.
Gelişmiş müzik sistemi olan B&O Play mevcut.
Benzinli motor seçeneği mevcut.
Düşük yakıt tüketimi var.
Dizel motor seçeneği var.
EBA (Acil Durum Fren Desteği) vardır.
Elektronik stabilite programı var.

3. FIAT EGEA FIRE EASY SEDAN

FIAT EGEA 1.4 Fire Easy Sedan 120.000 TL fiyata sahip.

1368 cc motor hacmi var.
95 hp motor gücü var.
Yakıt tipi benzin.
Vites tipi: Düz.
Renk seçenekleri mevcut.
Kasa tipi sedan.
Çekiş türü, önden çekişli.
Yakıt türü, benzin.
Vites tipi ise manuel.

4. FIAT EGEA HATCHBACK

FIAT EGEA HATCHBACK 1.4 Fire 95 HP kampanyalı fiyatı ile 125.000 TL oluyor.

Karartılmış arka cam özelliği mevcuttur.
Jantları 18" elmas kesim alaşımlıdır.
LED gündüz sürüş farları mevcuttur.
Farklı renk seçenekleri var.
Sport body kit mevcut.

5. CITROEN C3 FEEL

C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel kampanyalı fiyatı ile 133.000 TL'ye satılıyor.

Bu araba yüksek basınçlı ve turbo benzin direkt enjeksiyonlu olma özelliğine sahip.
3 silindir adedi var.
1199 cc silindir hacmi var.
Maksimum gücü 110/5500
Tam otomatik 6 ileri vites kutusu mevcuttur.
Kasa tipi, hatchback 5 kapıdır.
110 hp motor gücü var.
Çekiş türü, önden çekiştir.

6. CITROEN C3 AIRCROSS SUV SHINE

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik, kampanyalı fiyatı ile 185.000 TL'ye satılıyor.

Araç tipi, turbo benzinli.
Çok noktalı elektronik enjeksiyon seçeneği mevcut.
Araba içerisinde 4 silindir adedi yer alıyor.
1199 cc silindir hacmi var.
Ön fren havalandırmalı disk, arka fren ise disk türünde belirlenmiştir.
120 hp motor gücü var.
Çekiş türü 4x2 önden çekişlidir.
Yakıt türü dizeldir.

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