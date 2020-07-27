FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Kamu bankaları hangi markaları taşıt kredisi listesinden çıkardı? Hangi bankalar otomobil kredisi kampanyalarını değiştirdi?

Kamu bankaları hangi markaları taşıt kredisi listesinden çıkardı? Hangi bankalar otomobil kredisi kampanyalarını değiştirdi?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 27.07.2020 12:00 | Son Güncelleme

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın ortak açıklamasıyla birlikte bazı firmalara taşıt kredisi verilmeyeceği söylendi. Kamu bankaları hangi firmalara otomobil kredisi vermiyor? Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları için kredi başvuruları hangi bankaya yapılır?Hangi bankalar otomobil kredisi kampanyalarını değiştirdi? İşte son dakika otomobil kredi kampanyaları detayları...

Kamu bankaları hangi markaları taşıt kredisi listesinden çıkardı? Hangi bankalar otomobil kredisi kampanyalarını değiştirdi?

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın ortak açıklamasıyla birlikte bazı firmalara taşıt kredisi verilmeyeceği söylendi. Kamu bankaları hangi firmalara otomobil kredisi vermiyor? Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları için kredi başvuruları hangi bankaya yapılır?Hangi bankalar otomobil kredisi kampanyalarını değiştirdi? İşte son dakika otomobil kredi kampanyaları detayları...

KAMU BANKALARI HANGİ MARKALARA TAŞIT KREDİSİ VERMEYECEK?

Kamu bankalarının ortak açıklamasında, bazı firmaların vatandaşı mağdur ettiği söylenilerek; "Taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır" denildi.

HANGİ BANKALAR TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANINI GÜNCELLEDİ?

Üç kamu bankasından (Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın) yapılan ortak açıklamada,
"Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür. Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır" denildi.

Kamu bankaları otomotiv sektörü ve yan sanayide yerli üretimi desteklemek, vatandaşın ucuz krediyle araç sahibi olmalarını sağlamak amacıyla 1 Ekim 2019'dan itibaren 'Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi' ürününü devreye sokmuştu.
Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirlikleri gerçekleştirilmiş, anlaşmalı firmalardan sıfır km. binek araç veya ticari araç satın alacaklara aylık yüzde 0.49-0.64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sunulmuştu. Yapılan işbirlikleriyle hem vatandaşlara uygun maliyetli koşullar sağlanmış hem de otomotiv sektörüne hareketlilik getirilmişti.

Üç banka, kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışlarıyla vatandaşı mağdur etmemesi konusunda daha önce uyarmış, böyle bir durum gerçekleşmesi durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağını açıklamıştı.

GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İkinci el araç faizi: 0.82

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İkinci el araç faizi: 0.82

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İkinci el araç faizi: 0.82

GARANTİ BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.14

AKBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.10

İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİFAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0.87

YAPI KREDİ TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0.89

TEB KREDİ TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0.9

QNB FİNANSBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.45

DENİZBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.16

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yağmur Tanrısevsin kafaları karıştırdı! Yağmur Tanrısevsin kafaları karıştırdı!
Sahibinden 100 bin TL altı ikinci el otomobiller listesi!Sahibinden 100 bin TL altı ikinci el otomobiller listesi!
Bu 4 kurum düzenli gıda yardımı yapıyor! Bu 4 kurum düzenli gıda yardımı yapıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

Altında rekor üstüne rekor!

Altında rekor üstüne rekor!

Borsada 23 yıl sonra ilk! Albayrak'tan açıklama

Borsada 23 yıl sonra ilk! Albayrak'tan açıklama

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı

Altın hesabı açmak isteyenlere önemli uyarı! İşte en avantajlı bankalar...

Altın hesabı açmak isteyenlere önemli uyarı! İşte en avantajlı bankalar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Haziran ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Haziran ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşer?

İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşer?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahibinden 100 bin TL altı ikinci el otomobiller - Honda-Fiat-Renault-Hyundai-Ford-Peugeot-Citroen ve Toyota fiyatları!

Sahibinden 100 bin TL altı ikinci el otomobiller listesi!

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlara göre 2. el araç fiyatları ne olur?

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlara göre 2. el araç fiyatları ne olur?

50 binden 500 bin TL'ye kadar araç var! Hepsi çürümeye terk edildi

50 binden 500 bin TL'ye kadar araç var!

Araç kiralamada artış! Tatil öncesi araç kiralarken nelere dikkat edilmeli?

Araç kiralamada artış! Tatil öncesi araç kiralarken nelere dikkat edilmeli?

Şu an ikinci el araba alınır mı? Sıfır araba almak mantıklı mı? 2. el araba ne zaman alınır?

Şu an ikinci el araba alınır mı?

'Araç kiralamadan önce fotoğrafını çekin' uyarısı

Araç kiralayacaklar dikkat!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.