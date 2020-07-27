Kamu bankaları hangi markaları taşıt kredisi listesinden çıkardı? Hangi bankalar otomobil kredisi kampanyalarını değiştirdi?

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın ortak açıklamasıyla birlikte bazı firmalara taşıt kredisi verilmeyeceği söylendi. Kamu bankaları hangi firmalara otomobil kredisi vermiyor? Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları için kredi başvuruları hangi bankaya yapılır?Hangi bankalar otomobil kredisi kampanyalarını değiştirdi? İşte son dakika otomobil kredi kampanyaları detayları...

KAMU BANKALARI HANGİ MARKALARA TAŞIT KREDİSİ VERMEYECEK?

Kamu bankalarının ortak açıklamasında, bazı firmaların vatandaşı mağdur ettiği söylenilerek; "Taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır" denildi.

HANGİ BANKALAR TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANINI GÜNCELLEDİ?

Üç kamu bankasından (Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın) yapılan ortak açıklamada,

"Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür. Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır" denildi.