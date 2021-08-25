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Kara listeye alınmıştı! Huawei'ye ABD'den çip onayı...

25.08.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Shenzen merkezli dünyanın en büyük ağ ve telekomünikasyon ekipmanı üreticisi konumunda olan Huawei, bir süredir ABD'nin kara listesinde yer alıyordu. Yapılan açıklamaya göre, ABD'li yetkililer, Huawei'nin otomobil parçaları birimi için çip satın alması amacıyla yüz milyonlarca dolar değerindeki lisans başvurularını onayladı.

Kara listeye alınmıştı! Huawei'ye ABD'den çip onayı...

Trump yönetimi dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei'ye ağ donanımı ve akıllı telefonlarda kullanılan çip ve diğer bileşenlerin satışına kısıtlamalar getirmişti.

Trump'tan sonra gelen Biden yönetimi ise Huawei'ye çip satışı kısıtlamalarını daha da sıkılaştırmış, 5G cihazlarla kullanılabilecek ürünleri tedarik etmelerine yönelik yeni kısıtlamalar getirmişti.

ÇİP SATMA ONAYI ÇIKTI

Ancak Reuters'a bilgi veren konuya yakın kaynaklar son haftalarda ve aylarda ABD'nin tedarikçilere Huawei'ye video ekranları ve sensörler gibi araç bileşenleri için çip satma izni verdiğini söyledi.

Verilen izinler Huawei'nin faaliyetlerini ABD yasaklarıyla sınırlanmayan alanlara kaydırmasını izledi.

Kaynaklar otomotivde kullanılan elektronik parçaların telekom sektöründeki kadar karmaşık kabul edilmediği için izin verilmesinin daha kolay olduğunu söyledi. Ancak bir kaynak araçlarda kullanım için verilen izinlerin 5G iletişim becerisine sahip ekipmanlarda kullanılabileceğini belirtti.

Kaynak: Reuters

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Huawei
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