Kasım 2025 Renault Fiyat Listesi! İşte Renault Clio, Megane, Duster ve Captur güncel fiyat ve kampanyaları

Sıfır araç satın almak isteyenler otomobil markalarının kasım 2025 araç kampanyalarını dikkatle takip ediyor. Yıl sonuna yaklaşırken otomobil markaları da araç kampanyalarını hızla sürdürüyor. Araç sahibi olmak isteyenlerin araştırdığı markalardan biri de Renault. Renault sıfır arabaların güncel fiyatları ve kampanyalarını listeledik. İşte Renault Clio, Renault Duster, Renault Austral, Renault 5 e-Tech, Renault Megane e-Tech, Renault Megane Sedan Touch, ve Renault Captur fiyat ve kampanyaları...

Hande Dağ

Kasım ayı sıfır araç kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Peki, Kasım 2025 Renault fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? Renault, güncel araç kampanyaları ile yeni araç satın almak isteyenler için çeşitli imkanlar sunuyor. Renault'nun sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Renault Clio, Renault Duster, Renault Austral, Renault 5 e-Tech, Renault Megane e-Tech, Renault Megane Sedan Touch, ve Renault Captur fiyat ve kampanyaları...

RENAULT DUSTER 2025 FİYAT

Yeni Renault Duster Turbo Otomatik, kasım ayına özel 1.745.000 TL’den başlayan fiyat ve 200.000 TL kredi 6 ay vade %0 faiz imkanıyla sunuluyor. İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2025 model yılı Yeni Duster Evolution Turbo Tce EDC 145 hp aracın perakende satın alımında geçerli.

Duster, 1 milyon 745 bin TL başlangıç fiyatıyla sunuluyor.

RENAULT AUSTRAL 2025 FİYAT

Yeni Renault Austral, kasım ayına özel 175.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor. İlgili indirim desteği, sınırlı sayıdaki Yeni Austral modelinin esprit alpine mild hybrid 160 hp auto versiyonunda bireysel müşteriler için geçerli. Yeni Austral’in farklı versiyonlarında indirim tutarı değişiklik gösteriyor.

Yeni Austral, 2 milyon 336 bin TL başlangıç fiyatıyla sunuluyor.

RENAULT 5 E-TECH 2025 FİYAT

Renault 5 E-Tech, kasım ayına özel 100.000 TL indirime ek 350.000 TL kredi 6 ay vade ve %0 faiz imkanıyla sunuluyor. İlgili indirim desteği, sınırlı sayıdaki R5 E-Tech Elektrikli modelinin Techno EV52 150hp versiyonunda bireysel müşteriler için geçerli.

Renault 5, 1 milyon 858 bin TL başlangıç fiyatıyla sunuluyor.

RENAULT MEGANE E-TECH 2025 FİYAT

Renault Megane E-Tech, kasım ayına özel 140.000 TL indirime ek 350.000 TL kredi 6 ay vade ve %0 faiz imkanıyla sunuluyor. İlgili indirim desteği, sınırlı sayıdaki Megane E-Tech modelinin tüm versiyonlarında bireysel müşteriler için geçerli.

RENAULT MEGANE SEDAN TOUCH 2025 FİYAT

Renault Megane Sedan Touch, bireysel müşterilere özel 1.520.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2025 model yılı Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg aracın perakende nakit satın alımında bireysel müşteriler için geçerli.

Megan başlangıç fiyatı 2.259.500 TL, Megane sedan başlangıç fiyatı 1.903.200 TL olarak listeleniyor.

RENAULT CAPTUR 2025 FİYAT

Renault Captur, kasım ayına özel 220.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor. İlgili indirim desteği, sınırlı sayıdaki Captur modelinin techno mild hybrid EDC 140 hp versiyonunda bireysel müşteriler için geçerli.

Captur başlangıç fiyatı 2 milyon 50 bin TL olarak listeleniyor.

RENAULT CLIO 2025 FİYAT

Renault Clio, kasım ayına özel 65.000 TL’ye varan indirim imkanıyla sunuluyor. İlgili indirim desteği, sınırlı sayıdaki Clio modelinin evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp versiyonunda bireysel müşteriler için geçerli. Clio’nun farklı versiyonlarında indirim tutarı değişiklik gösteriyor.

Clio başlangıç fiyatı 1 milyon 536 bin TL olarak listeleniyor.

Kasım ayına özel kampanyalı fiyatlarla ilgili detaylı bilgi bayilerden alınabiliyor.

