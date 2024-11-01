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Kelepir fiyatına araba... Oto galeriler yüzde 20'ye kadar fiyat düştü! İndirimin son tarihini de söyledi: 'Tam alım fırsatı'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.11.2024 09:04
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Kredi faizlerinin yüksek olmasından en çok otomotiv ve emlak sektörü etkilendi. Alımın azalması ile beraber sektörlerde durgunluk yaşanmaya devam ediyor. Galericiler ise otomotiv satışlarında yaşanan durgunluk nedeniyle araçların markasına bakmadan adeta kelepir fiyatına satışa sunduklarına aktardı. Otomotiv satışı ile ilgilenen bir vatandaş, "Marka fark etmeksizin fiyatlarda düşüş yapıldı. Yüzde 10-15 aracına göre yüzde 20'ye kadar fiyatları geri çektik" dedi.

Kelepir fiyatına araba... Oto galeriler yüzde 20'ye kadar fiyat düştü! İndirimin son tarihini de söyledi: 'Tam alım fırsatı'

Ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde vatandaşlar harcamalarından kıstı. Konut ve otomotiv gibi büyük harcamalara ara verilince sektör temsilcileri zor bir süreçten geçmeye başladı. İkinci el araçlarda da alımın düşmesi galericilerin araçlarda indirim yapmasına neden oldu. Galerici olan bir vatandaş ikinci el araçta yılbaşına kadar indirim olacağını söyledi.

İKİNCİ EL ARAÇTA EN DURGUN DÖNEM

Show Haber'e konuşan galeri sahipleri, kredilerin yüksek olmasından dolayı vatandaşların araç bakmadıklarını söyledi. İkinci el araçların sektörde yaşanan durgunluktan dolayı adeta kelepir fiyatına satışa sunduklarını belirten galeri sahipleri, ikinci el otomobil pazarında en durgun dönemin yaşandığını aktardı.

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"TAM ALIM FIRSATI"

Herkesin fiyatlarını geriye doğru çektiklerini ifade eden galeri sahipleri, mağazasında bulunan bir aracı örnek göstererek, "Bu aracın fiyatı geçtiğimiz aylarda 1 milyon liraydı. Ancak şu anda yapılan fiyat düşüşüyle birlikte bu araç 850.000 bandına geldi. 1 milyon liradan 150.000 TL indirim çok iyi bir rakam. Tam alım fırsatı oldu alıcılar için" şeklinde konuştu.
Araçlara indirim yapılmasının nedeni ise satıcı ve alıcıyı ortak bir paydada buluşturarak sektörü canlandırmaya çalışmak. İkinci el araçlarda marka fark etmeksizin yapılan indirimler yüzde 10'dan yüzde 20'ye kadar çıkıyor. Bir yıldır sıkışık olan piyasanın yapılan indirimler ile biraz dahi olsa rahatlaması bekleniyor.

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YILBAŞINDAN SONRA BU İNDİRİM OLMAYACAK

Galeri sahipleri, indirimlerin önümüzdeki yıla kalmayacağını aktararak, "Yeni yılla birlikte mutlaka araçların fiyatlarına zam gelecek araç almak isteyenler yılbaşına kadar iyi değerlendirmeli bu ortamı" ifadelerini kaydetti.
Galeri sahiplerinin asıl beklentisi ise Filo şirketlerinin fiyatları düşürmesi. Ayrıca, kredilerle ilgili düzenleme yapılması. Araç kredilerinin açılacağı zamanı bekleyen sektör temsilcileri, "Aslında fiyatların gerilemesi gerekiyor ki Otomotiv piyasası rahat bir nefes alsın" diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba indirim oto galeri
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