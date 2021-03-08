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Kısıtlama kalktı, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.03.2021 14:08 | Son Güncelleme

Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı illerde, ikinci el otomobil piyasası tekrar hareketlendi. Galerici esnaflar, hafta sonu bir gün de olsa kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte telefonlarının çalmaya başladığını açıkladı.

Kısıtlama kalktı, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi!

Samsun İkinci El Otomobil Pazarı'nda cumartesi günleri kurulan pazar, 3 aylık kısıtlamanın ardından bugün yeniden kuruldu. Sabah saatlerinde araç satışının başladığı Samsun İkinci El Otomobil Pazarı'nda satıcılar ile alıcılar buluştu.

'HAREKETLİLİK OLMAYA BAŞLADI, TELEFONLAR ÇALIYOR'

Kısıtlamanın cumartesi günleri kalkmasının insanlarda heyecan oluşturduğunu ifade eden 30 yıllık galerici Rıfat Bilgili, "Kısıtlamaların kalkması insanlara moral oldu. Müşterilerimiz olsun, satıcılarımız olsun otomobil sektöründe alan satanlar için artı oldu. Otomobil pazarımız açıldı, içeriye girişlerimiz başladı. Son 3 ayda otomobil pazarı bir durma aşamasındaydı. Kısıtlama baya müşterilerimizi, bizim gibi yatırımcıları da yordu. Bu yorgunluk yasakların kalkacağının duyulmasıyla birlikte son 1 haftadır insanlara heyecan geldi. Hareketlilik oluşmaya, telefonlar çalmaya başladı. Potansiyeller yükselmeye başladı.

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Pazartesi günü için 2 araba opsiyonumuz var. Ortalama burada 100 tane galeri var. 100 tane galeride ortalama 3 bin tane araba var. Bu arabalarda ise yüzde 20 hareketlilik mevcut. Geçen yıl gibi bir fiyat artışı beklemiyoruz. Daha önce 50 bin TL'lik araba 100 bin TL olmuştu. Daha sonra 80 bin TL'ye indi. Şimdi o 80 bin TL'lik fiyatı koruyacaktır. Aşağı inme gibi bir durum olmaz, fiyat sabit şekilde devam eder. Talep ve müşterinin arzına göre belki yüzde 5 gibi bir hareketlenme olabilir. 80 bin TL'lik araba artık 100 bin TL'ye çıkmaz. Ben 35-40 tane araçla çalışıyorum, her araba 5 bin TL fiyat artsa korkunç bir para yapar. Burada galericiler sitesinde fiyat yükselmesi olmaz. Burada yaşanmayan fiyat artışı genel olarak piyasada da olmuyor. Bu fiyatlar hemen hemen yıl sonuna kadar böyle gider. Önümüzdeki aylarda 2021 model araçlar piyasaya girdiği zaman 2022 model araçlar devreye girmeye başladığı an fiyatlar yüzde 5 gibi bir hareketlenme olur" dedi.

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'İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YA DA İNİŞ OLMAZ'

Galerici Cihat Keskin, "Kısıtlamasının cumartesi günleri kalkmasıyla bu hafta pazarımız açıldı. Yaklaşık 15 gündür telefonlar çalmaya başladı. 3 aydır fiyatlar biraz oturmuştu. Biraz köpüren fiyatlar vardı. Köpüren fiyatlar yerine geldi. Şu anda piyasa açılıyor. Pazara da ilgi var. Bu saatten sonra araç almak isteyen arkadaşlar fırsatlarını değerlendirerek araçlarını alsınlar. Yukarıya çıkış olmaz, aşağıya da düşmez" diye konuştu.

Araba satan Necmi Özen, "2 senedir ilk defa pazara geliyoruz. Şu an herkes gelerek bakıyor. Her şeyi anlaşarak yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Alıcılar ise fiyatların 3 aydır sabit kaldığını ve sadece orta ve düşük segmentli arabalara baktıklarını ifade etti.

İHA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
inmezse satış olmaz
Galericiler çok beklersiniz. ayak çekmeyin. satış matış yok. piyada ölü.
biraz inerse işler artar inmeside lazim
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