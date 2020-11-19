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KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'in fiyatı açıklandı... GÜNSEL ne zaman satışa çıkacak? GÜNSEL'in özellikleri neler? GÜNSEL ne kadar?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.11.2020 15:40 | Son Güncelleme

KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'in seri üretime geçtiği bilgisi paylaşıldı. Yakın Doğu Üniversitesi'nde 100’den fazla Türk tasarımcı ve mühendislerin 1.2 milyon saat çalışarak ürettiği GÜNSEL'in, KKTC'de 1 yıl içinde seri üretime başlaması hedefleniyor. Peki GÜNSEL ne zaman satışa çıkacak? KKTC'nin otomobili GÜNSEL'in fiyatı ne kadar?

KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'in fiyatı açıklandı... GÜNSEL ne zaman satışa çıkacak? GÜNSEL'in özellikleri neler? GÜNSEL ne kadar?

Kuzey Kıbrıs'ın yerli otomobili GÜNSEL, MÜSİAD Expo 2020 Fuarı’nda sergilenmeye başladı. Yakın Doğu Üniversitesi'nde 100’den fazla Türk tasarımcı ve mühendislerin 1.2 milyon saat çalışarak ürettiği GÜNSEL'in bir yıl içinde seri üretime geçeceği bilgisi verildi. KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL ne zaman satışa çıkacak? B9’un kaporta aksamı ise tamamen karbondan üretilen GÜNSEL'in prototip modelinde alüminyum şase kullanıldı. Bu işlemle birlikte hafifleyerek GÜNSEL’in performansı arttı. Peki KKTC'nin otomobili GÜNSEL'in fiyatı ne kadar?

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YERLİ OTOMOBİL GÜNSEL'İN ÖZELLİKLERİ

Kuzey Kıbrıs'ın yerli otomobili GÜNSEL'in özellikleri de merak ediliyor. Maksimum 170 kilometre hıza ulaşan GÜNSEL 250 Nm tork üretiyor. Peki GÜNSEL'in özellikleri neler?

GÜNSEL'in özellikleri

KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL 0’dan 100 kilometreye 8 saniye gibi dikkat çeken bir sürede ulaşıyor.

140 kw yaklaşık 187 beygir güç üreten elektrikli motorla 350 kilometre menzile ulaşılabiliyor.

Hızlı şarj imkanına da sahip olan GÜNSEL’in bataryaları yarım saatte yüzde 80 oranında doluluğa ulaşıyor.

19 inç janta sahip GÜNSEL’in lastikleri BMW i3 gibi ince! 155/70/19 boyutlarındaki lastiğe sahip olan GÜNSEL ince lastiklerle enerji tasarrufu sağlıyor.

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8 modüllü özel batarya sistemine sahip olan GÜNSEL -20 derece ile 55 derece arasında çalışma sağlıyor.

Bataryalar hem suyla hem de havayla soğutuluyor.

GÜNSEL’in dış tasarımı modası geçmeyecek şekilde dizayn edilmiş.

Ön far ve stop lambalarında değişiklik yapılacak olan Günsel’in ön difüzöründe de farklılıklar olacak.

Büyük ebatlardaki jant seçeneğiyle gösterişli duran GÜNSEL ana hatlarıyla şimdilik hazırlanmış durumda.

Kaportada sac yerine karbon malzeme kullanılan Günsel’de en büyük yenilik ise kasasının nihai tüketicilere plastik olarak satılacak olması.

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Dijital kadrana sahip olan GÜNSEL’in iç tasarımında yenilikçi öğeler bulunuyor.

Kadranda otomobilin kullandığı güç, yol bilgisayarı, bataryaların durumu, vites konumu gibi seçenekler bulunuyor.

Prototipte üç kollu direksiyon kullanılırken geliştirilmesi halinde multimedya kullanımına da imkan sağlayacak.

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Orta konsolda dik olarak yerleştirilmiş multimedya ekranı bulunurken vites yerine düğmeler konumlandırılmış.

Elektrikli park mevcut ve hold seçeneği de kullanıcılara sunulacak.

Torpidoda kullanılan malzeme ise yarı yumuşaklıkta.

Koltukları henüz kendisine ait olmasa da kaliteli bir ürün çıkaracaklarını mühendisler açıkladı.

İç ambiyans aydınlatmaları da aracı üst segment otomobil havasına büründürüyor.

Arka koltukta oturmak isteyenler için ise diz mesafesinin kısa olduğunu belirtmekte yarar var.

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GÜNSEL NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

GÜNSEL ne zaman satışa çıkacak araştırılırken, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “GÜNSEL’i KKTC’de 1 yıl içinde seri üretime başlamayı hedefliyoruz. Sonrasında Türkiyemiz için direksiyonun tarafını değiştirip satış yapmayı planlıyoruz. Öncelikle KKTC’de satmak istiyoruz. 20 bin hedef koyduk” dedi.

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KKTC'NİN OTOMOBİLİ GÜNSEL'İN FİYATI NE KADAR?

KKTC'nin otomobili GÜNSEL'in fiyatı ne kadar olacak merak edilen konulardan birisi oldu. GÜNSEL'in fiyatına dair açıklama yapan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel “Batarya maliyetleri dolayısıyla içten yanmalı motorlu araçlarla yarışmak pek mümkün değil. 'Elektrikli araç sınıfında fiyatı en altta olacak otomobil GÜNSEL' diyebiliriz. İçten yanmalı araç fiyatlarıyla elektrikli araç fiyatları arasında olma hedefimiz var” açıklamasında bulundu.

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"GÜNSEL'DE DEZAVANTAJ OLMAZ"

Günsel “800 tedarikçimiz var. 450’si tüm dünyadan tedarikçiler. Tüm dünyanın bu otomobilin ortaya çıkmasında bir katkısı var. Tanınmamış bir ülke olmanın bu durumda dezavantaj olacağını düşünmüyorum” dedi.

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