KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'in fiyatı açıklandı... GÜNSEL ne zaman satışa çıkacak? GÜNSEL'in özellikleri neler? GÜNSEL ne kadar?

Kuzey Kıbrıs'ın yerli otomobili GÜNSEL, MÜSİAD Expo 2020 Fuarı’nda sergilenmeye başladı. Yakın Doğu Üniversitesi'nde 100’den fazla Türk tasarımcı ve mühendislerin 1.2 milyon saat çalışarak ürettiği GÜNSEL'in bir yıl içinde seri üretime geçeceği bilgisi verildi. KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL ne zaman satışa çıkacak? B9’un kaporta aksamı ise tamamen karbondan üretilen GÜNSEL'in prototip modelinde alüminyum şase kullanıldı. Bu işlemle birlikte hafifleyerek GÜNSEL’in performansı arttı. Peki KKTC'nin otomobili GÜNSEL'in fiyatı ne kadar? YERLİ OTOMOBİL GÜNSEL'İN ÖZELLİKLERİ Kuzey Kıbrıs'ın yerli otomobili GÜNSEL'in özellikleri de merak ediliyor. Maksimum 170 kilometre hıza ulaşan GÜNSEL 250 Nm tork üretiyor. Peki GÜNSEL'in özellikleri neler? GÜNSEL'in özellikleri KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL 0’dan 100 kilometreye 8 saniye gibi dikkat çeken bir sürede ulaşıyor. 140 kw yaklaşık 187 beygir güç üreten elektrikli motorla 350 kilometre menzile ulaşılabiliyor. Hızlı şarj imkanına da sahip olan GÜNSEL’in bataryaları yarım saatte yüzde 80 oranında doluluğa ulaşıyor.

19 inç janta sahip GÜNSEL’in lastikleri BMW i3 gibi ince! 155/70/19 boyutlarındaki lastiğe sahip olan GÜNSEL ince lastiklerle enerji tasarrufu sağlıyor. 8 modüllü özel batarya sistemine sahip olan GÜNSEL -20 derece ile 55 derece arasında çalışma sağlıyor. Bataryalar hem suyla hem de havayla soğutuluyor. GÜNSEL’in dış tasarımı modası geçmeyecek şekilde dizayn edilmiş. Ön far ve stop lambalarında değişiklik yapılacak olan Günsel’in ön difüzöründe de farklılıklar olacak. Büyük ebatlardaki jant seçeneğiyle gösterişli duran GÜNSEL ana hatlarıyla şimdilik hazırlanmış durumda. Kaportada sac yerine karbon malzeme kullanılan Günsel’de en büyük yenilik ise kasasının nihai tüketicilere plastik olarak satılacak olması. Dijital kadrana sahip olan GÜNSEL’in iç tasarımında yenilikçi öğeler bulunuyor. Kadranda otomobilin kullandığı güç, yol bilgisayarı, bataryaların durumu, vites konumu gibi seçenekler bulunuyor. Prototipte üç kollu direksiyon kullanılırken geliştirilmesi halinde multimedya kullanımına da imkan sağlayacak.