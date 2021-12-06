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Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor

06.12.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 15 yıllık kaporta-boya ustası, eski atıl durumdaki klasik araçları sıfırdan tasarlıyor. Kendine özgün tasarımıyla klasik araçlara ikinci baharını yaşatan ustaya Türkiye’nin dört bir yanından yoğun talep geliyor.

Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor

Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) kaporta-boya ustası olan Semih Çakmak’ın elinde eski klasik araçlar adeta ikinci baharını yaşıyor. Kendine özgün tasarımıyla eski model araçları yeni baştan dizayn eden Çakmak’ın yaptığı araçlar herkesin beğenisini kazanıyor. Geçmişte babasının klasik arabasını gördükten sonra atıl araçları yeni baştan tasarlamaya heves eden Samet Çakmak şehir dışından yoğun talep alıyor.

Restore ettiği araçlar hakkında bilgi veren Samet Çakmak, "Klasik araç tutkusu yıllardır beri var. Bundan yıllar öncesinde babamın klasik bir arabası vardı. Ondan heves ederek dedim ki bu Avrupa aracı değil de klasik araçları gün yüzüne çıkarmak neden olmasın. Burada kaporta-boya işlemi yaparken günümüzde modern araçlar yoktu. Bundan 15 sene öncesi Anadol, Tofaş vardı. Bu gibi araçları gördükçe ben daha da çok heves ettim. Bugün baktığın zaman eski araçları trafikte yürür hale getirdiğim zaman bu işin keyfiyet kısmına geldim. Bu araca çalışırken eziyetini çekiyorum ama bittikten sonra keyfine lafı bile söylenemez" dedi.

Şehir dışından yoğun talep aldığını belirten Çakmak, "Klasik araba bugün çoğu kişinin yönelmediği, esnafın yapmam dediği araba. Biz bu işe heves ettiğimiz için elimden geldiğince bu klasik araçları gün yüzüne çıkarmak istiyorum. Çok şükür bu işi yapıyoruz. Biz bu işe başladıktan sonra internet olayı ilerleyince sosyal medyaya yöneldik. Sosyal medyada çoğu yerlerde paylaşım yaptık. İnsanlar beğeniyor. Şehir dışından aşırı derecede bir talep var. Biz mutluluğumuzu insanlara yansıtıyoruz, insanlar da bize araçlarını bırakıyor. Araçları bittikten sonra da bu mutluluğa hep beraber ortak oluyoruz. Anahtar teslimi durumlarda motoru, elektriği, döşemesi bu yaklaşık 6 aydan fazla zaman alabilir. Biz kaporta-boya işinde çalıştığımız için elimizden geldiğince erken vakitte araç sahibine teslim etmek istiyoruz" diye konuştu. (İHA)


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