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Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan: Sıfır araç pazarında yüzde 15 ile 20 arasında fiyat gerilemesi yaşandı

25.12.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de 6 ilde, 17 ayrı noktada 37 dünya markasının bayiliğini yapan Koçaslanlar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, ekonomik tedbir paketinin otomobil sektörüne olan etkilerinden bahsetti.

Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan: Sıfır araç pazarında yüzde 15 ile 20 arasında fiyat gerilemesi yaşandı

Alınan kararları desteklediğini söyleyen ve geleceğe umutla baktığının altını çizen Koçaslan, “Pandemi sürecinde hammadde tedariki ile lojistiğin aksaması ve dalgalanan piyasa şartları, alıcı ve satıcı için sorun teşkil etti. Fakat devletimizin yaptığı müdahaleler sonucunda bu güven ve istikrarın yeniden tesis edilmesiyle birlikte pazar olması gereken yere gelecektir. Koçaslanlar olarak ülkemize ve ülkemizdeki alınan bu kararlar ve destek paketlerinin ticaret ve ekonomiye olacak olan katkısına umutla bakıyoruz. Alınan kararları yerinde müdahale olarak görüyor ve destekliyoruz” diye konuştu.

"SIFIR ARAÇ PAZARINDA FİYAT GERİLEMESİ YAŞANDI"

Mahmut Koçaslan, pandeminin ekonomiye ve ikinci el piyasasına etkisi hakkında, “Pandemiyle başlayan çip krizi, ve devamında diğer ekipmanların da tedariki ile üretimin sekteye uğraması, yeni araç pazarındaki daralmayı hızlandırdı. Buna ilaveten ABD ve Avrupa'da yaşanan yüksek enflasyon ve ürün fiyatı artışı sebebiyle küresel ekonomi çalkantılı bir dönemden geçiyor. Devletimizin uyguladığı ekonomi politikaları ve kararları ile sıfır araç pazarında yüzde 15 ile yüzde 20 arasında fiyat gerilemesi yaşandı. Bu fiyatlar aynı zamanda 2. el araçlara da yansıyacaktır” dedi.

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Kara yolunda hareket eden ve tekeri olan her segmente hitap eden Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, destek paketlerinin ekonomiye çok katkıları olacağını, pazara ve geleceğe pozitif baktığını bahsederek umut aşıladı.

(İHA)

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