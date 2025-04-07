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ÖZEL | Köprüden önce son çıkış! Otomobil fiyatları artacak mı? Uzman isim, Türkiye için kötü senaryoyu açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.04.2025 13:47
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MYNET ÖZEL | Donald Trump'ın uygulamaya başladığı yüzde 25'lik ek gümrük tarifesi otomotiv sektöründe etki göstermeye başladı. Otomobil markaları Trump'ın politikaları karşısında önlem alırken Türkiye'nin bu politikalardan nasıl etkileneceği merak ediliyor. Mynet'e açıklamalarda bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Türkiye için kötü senaryoyu açıkladı. İşte detaylar...

ÖZEL | Köprüden önce son çıkış! Otomobil fiyatları artacak mı? Uzman isim, Türkiye için kötü senaryoyu açıkladı
Mynet Özel Haber

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşlarının fitilini ateşlemesi ile dünyada yeni gelişmeler yaşanıyor. Trump'ın aldığı karara göre, otomobil ve ticari araçlarda, motor, şanzıman, güç aktarma parçaları ve elektrikli bileşenleri de kapsayan yüzde 25'lik ilave gümrük vergisi uygulanacak. Alınan bu karar ile otomobil sektöründe adeta deprem yaşanırken Tayvan'dan Türkiye'ye kadar birçok ülkeyi etkileniyor.
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Trump'ın böyle bir hamle yapmasının nedeni ise üretimin ABD'de yapılmasını sağlayarak yerli üretimi desteklemek olarak ifade ediliyor. Trump'ın ilave gümrük hamlesi dev markaların yeni önlemler almasına neden olurken Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Mynet'e açıklamalarda bulundu.

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TÜRKİYE'DE OTOMOBİL FİYATLARI ARTACAK MI?

Yalçın, tedarik zincirinin doğrudan etkilendiğini ifade ederek, "Örneğin, Stellantis ABD’de 900 çalışanını işten çıkarırken, Jaguar Land Rover ABD’ye ihracatını durdurdu ve Ferrari fiyatlarını artırdı . Bu gelişmeler, küresel otomobil fiyatlarında artışa ve tedarik zincirlerinde aksamalara neden olabilir. Türkiye’de de ithal araçların fiyatlarında yükselmeler ve tedarik sürelerinde uzamalar yaşanabilir"

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1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPILIYORDU AMA...

Türkiye'nin ABD'ye 1 milyar dolarlık yedek parça ihracatı gerçekleştirdiğini aktaran Yalçın, ek gümrük vergileri nedeni ile bu ihracatın düşebileceğini işare etti ve şu sözleri sarf etti:

"Bu durum, Türkiye’deki yedek parça üreticilerini olumsuz etkileyebilir. Firmalar, alternatif pazar arayışına girerek ihracatlarını çeşitlendirebilir ve iç pazarda daha rekabetçi stratejiler geliştirerek bu süreci daha az zararla atlatabilirler"
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Trump'ın yerli istihdamı artırmak istediğini ifade eden Yalçın, tedarik zincirinin karmaşık ve üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu izah ederek tüm üretim ABD'ye taşınmasının zor olabileceğini kaydetti ve, "Nitekim, bazı üreticiler üretim planlarını gözden geçiriyor olsa da, bu sürecin uzun vadede nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor" dedi.

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YENİ PAZAR ARAYABİLİRLER

Gümrük tarifelerindeki artışların Türkiye ile ABD arasındaki ihracatı olumsuz etkileyebileceğini kaydeden Yalçın, "Yedek parça sektöründe ihracatın düşmesi üreticinin alternatif pazar arayışına yönelmesine neden olabilir. Ayrıca, ithal araç ve parça fiyatlarının yükselmesi, Türkiye’deki tüketicileri de etkileyebilir" dedi.
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OTOMOBİL ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Son olarak otomobil almak için fırsat kollayan vatandaşlara seslenen Yalçın, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Gümrük tarifelerinin etkisiyle araç fiyatlarında artışlar yaşanabilir. Bu nedenle, yakın zamanda araç almayı planlayan tüketicilerin, fiyat artışlarından etkilenmemek için alımlarını öne çekmeleri mantıklı olabilir. Ancak, piyasanın nasıl şekilleneceğini dikkatle takip etmek de önemlidir"

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Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi Donald Trump otomotiv Mynet Özel
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