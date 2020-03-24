Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla 2. el araç fiyatları düştü

AA muhabirinin, Türkiye'de ikinci el araç ticareti ile uğraşan 40 binden fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketlerini izleyen INDICATA'dan edindiği veriler, ikinci el piyasasında görülen fiyat artışının virüs nedeniyle gerilemeye başladığına işaret etti.

Dünya genelinde borsaları ve neredeyse tüm ekonomik faaliyet alanlarını etkileyen virüs, otomotiv sektörüne de darbe vurdu. Bu dönemde dünyaca ünlü birçok otomotiv üreticisi, üretime ara vermek zorunda kaldı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını, dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, virüsün etkileri gündelik hayatın yanı sıra küresel ekonomide de etkisini gösteriyor.

Buna göre, son dönemlerde suni fiyat artışlarının görüldüğü ikinci el online pazarda araç fiyatları, virüsün Türkiye'de etkisini gösterdiği mart ayının ilk 2 haftasında (1-17 Mart) şubat ayına kıyasla yüzde 2,5 geriledi.

Bu dönemde online pazarda ilan veren kurumların yüzde 80’i fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Satışa çıkan araç adetlerinde ise bir düşüş ve ya yükseliş görülmedi.



"Bireyler toplu taşıma kullanmak yerine araç alma eğilimi gösterebilir"

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan INDICATA Satış Direktörü Aslı Göker, online ikinci el araç ticareti yapan kuruluşların araç satın alma eğiliminin bir miktar azaldığını ve bazılarının nakitte kalıp araç almamayı tercih ettiğini dile getirdi

Online pazarda ikinci el araç satıcılarının yüzde 80'inin fiyatlarını aşağı çekmesini değerlendiren Göker, "Online'da ilan veren kurumların yüzde 80’i fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Araç bulunurluğu stabil seyrediyor. Araç satın alma eğiliminde, hala kurumların satın alma eğilimi var ama bir miktar azaldı, nakitte kalıp araç almama eğilimi var bazı kurumlarda. Bireysel tarafı takip etmediğimiz için bir yorum yapamıyorum o tarafla ilgili olarak. Segment bazında bakıldığında söz konusu dönemde ikinci el online fiyatlarda yüzde 2,5'lik bir düşüş görülüyor. Mart sonunda bir daha rakamlara bakacağız." diye konuştu.