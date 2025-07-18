Kredi faizleri düşüyor ama kötü haberi de verdi: 'Tetikleyebilir' Piyasaların beklentisi sürüyor

Konut kredilerinde başlayan faiz indirimi taşıt kredilerinde de başladı. Taşıt kredisi faiz oranları ticari kredilerde yüzde 3,99’dan yüzde 3,20’ye, perakende bireysel kredilerde ise yüzde 3,66’dan yüzde 3,20’ye kadar geriledi. Yaz aylarında hareketlenen otomobil sektörünün faiz indirimleri ile daha hızlı hareketlenmesine neden olabilir.

500 BİN LİRALIK KREDİNİN ÖDEMESİ NE KADAR?

Ekol TV'nin haberine göre, geçtiğimiz ay yüzde 3,66 faiz oranıyla 500 bin TL’lik kredi kullanan bir tüketici, 12 ay taksitle aylık yaklaşık 55 bin TL ödeme yapıyordu. Şu anda aynı tutardaki krediye yüzde 3,20 faiz oranıyla başvurduğunda ise aylık taksit 53 bin TL civarına geriledi.

2 MİLYON LİRANIN ALTINDAYSA...

Ancak yasal düzenlemeye göre 2 milyon liranın altındaki araçlar için kredi kullanılabiliyor. Bireysel müşterilere en fazla 2 ay vade, ticari alıcılara ise 36 aya kadar vade imkânı tanınıyor. Konu ile ilgili Otomotiv Piyasası Uzmanı Aykan Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

“Şu an en düşük oran %3,20, en yüksek %3,66 civarında. Bu düşüşle birlikte piyasada canlanma başladı. Ancak dövizdeki yükselme ihtimali fiyat artışını da tetikleyebilir. Bu yüzden doğru zamanı yakaladığınızda otomobil almak mantıklı.”