Kredi faizleri yükselince otomobil bayileri düğmeye bastı: Araç almak için bekleyenler dikkat! 'Cazip konumunu koruyacak'

Taşıt kredilerinde faiz oranları bir miktar yükselirken otomobil markaları Nisan ayı itibarıyla yeni kampanyalarını devreye aldı. Pek çok otomobil markası 150 bin lirayı aşan nakit alım desteği ve 1.5 milyon TL’ye kadar finansman imkanıyla araçlarını satmaya başladılar.



MARKALAR İNDİRİM İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Sıfır otomobil almak isteyenler markaların kampanyalarını incelerken İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Ertemel, Ocak ve Şubat aylarındaki satışların beklentinin altında kaldığını, faiz oranlarının ise bir miktar yükseldiğini ifade etti. Ertemel, "Satış baskısı oluşturarak indirim imkanı olan markaları fiyatlarda indirim sunmaya, diğer markaları da fiyatları sabit tutmaya yönlendirdi. Kampanyaların yanı sıra bazı markaların da fiyatları artırdığı gözleniyor" sözlerini kullandı.



YÜZDE 5 FİYAT ARTTIRDI

Lüks segment markaların bazı modellerinde yüzde 5 fiyat artışının yaşandığını ifade eden Ertemel, "Fiyat indiriminden çok finansman olanakları tüketicilerin ilgisini çekiyor. Zira liste fiyatları üzerinden indirim bir süredir kullanıcılara sunuluyor" şeklinde konuştu.



Nakit alım desteğinin belirli bir tutar için sınırlı olduğunun altını çizen Ertemel, bazı markaların sıfır faiz ile bazılarının ise düşük faiz ile bu imkanı sunabildiğini ifade etti. Sıfır faizli finansmanlarda araç liste fiyatlarında indirim yapılmadığını ifade eden Ertemel, şu sözleri sarf etti:

"Bu noktada bütçe ve ödeme imkanlarına göre otomobil almayı düşünen vatandaşlarımız bayiliklerle irtibata geçip detaylı bilgi alabilirler"



"Zira mevcut maliyetler ve minimum karlılıklar düşünüldüğünde daha fazla indirim olmayacağı kanaatindeyiz. Bu noktada finansman destekleri daha ön plana çıkacak, faizler düşene kadar cazip konumunu koruyacaktır.”