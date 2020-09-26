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Küçük sınıfta bagajı en büyük üç araba listesi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

Küçük sınıfta bagajı en büyük üç araba seçeneği için araştırma yaptık. Bakalım en büyük bagaj hangisinde?

Küçük sınıfta bagajı en büyük üç araba listesi

Küçük sınıfta bagajı en büyük üç araba modelleri hangileri?
Şehir yaşantısının vazgeçilmezi olan küçük sınıf araçların, bagaj kapasitesi oldukça önemli bir konudur. Araçlar küçük oldukları için yeterli bagajlarının olup olmadığı genel olarak merak edilen bir konudur. Bu listemizde küçük sınıfta bagajı en geniş 3 modele yer vererek, satın alınabilecek küçük sınıf araçların ne kadar bagaj imkanı sunduklarını göstermek istedik. Eğer siz de küçük sınıfta bagajı en geniş modelleri öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. O halde küçük sınıf araçların bagajlarını sıraladığımız listemize geçelim.

KÜÇÜK SINIFTA BAGAJI EN BÜYÜK 3 ARABA

Küçük sınıf araçlar çok pratik de olsalar, konu bagaj hacmine gelince akıllarda bazı soru işaretleri oluşabiliyor. Küçük sınıfta satılmakta olan araçları inceleyerek bagaj genişliklerini sizler için listeledik.Küçük sınıfta bagajı en geniş modeller nelerdir? sorusuna yanıt verdiğimiz listemizi inceleyebilirsiniz.

1- SEAT IBIZA BAGAJ HACMİ NE?

Şık tasarımıyla birçok kişinin ilgisini çeken Seat Ibiza listenin başında yer alıyor. Gençlerin favori araçlarından olan Seat İbiza bagaj hacmi ne kadar? Seat İbiza bagaj genişliği nedir? Hadi öğrenelim.

ibiza bagajı

Genel anlamda düşünüldüğünde devasa sayılmasa da, aracın genel ölçüleri göz önüne alındığında oldukça yüksek bir bagaj kapasitesine sahip. Seat İbiza bagajı 355 litre. 355 litre ile de kapasiteden ödün vermeden kullanıcılara küçük bir araç sahibi olma imkanı sunuyor.

2- VOLKSWAGEN POLO BAGAJ HACMİ NE KADAR?

VW Polo bagajı nasıl sorusu çok merak edilenler arasında. VW Polo yeni versiyonunda bagaj büyüdü mü? 2020 VW Polo’nun bagaj hacmi ne, hemen bakalım.

polo bagajı

Yıllardır aramızda olan Volkswagen Polo, en son güncellemesiyle hem tasarım hem de teknoloji olarak çok değişti. Bu değişikliklerden biri de büyüyen bagaj kapasitesi oldu. Eski versiyonunun aksine artık oldukça büyük sayılabilecek genişlikte bir bagaja sahip olan Polo, 351 litrelik bir bagaja sahip.

3- HYUNDAI i20 BAGAJ HACMİ NE KADAR?

İlk çıktığı günden itibaren ülkemizde hızla bir kullanıcı kitlesine sahip olan i20, listemizdeki son araç. Hyundai i20 bagaj hacmi merak edilen bir konu, çok sevilen Hyundai i20 bagajı ne kadar? Hadi beraber bakalım. Aynı sınıftaki diğer araçlardan çok büyük bir hacme sahip olmadığını da belirtmek gerek. 301 litrelik geniş sayılabilecek bagajı, onu sınıfındaki diğer araçlardan kıl payı öne çıkarıyor. Küçük sınıftaki diğer modeller incelendiğinde de 300 litre civarında modellerin bulunabildiği de belirtmemiz gerekir.

hyundai i20 bagaj

Listemizden de göreceğiniz gibi küçük sınıfta bir araca sahip olmak, küçük bir bagajla yetinmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Seat İbiza bagaj hacmi yeterli modellerden biri. VW Polo bagaj hacmi de yine oldukça yeterli. Hyundai i20 bagaj hacmi de sanılandan fazla alan sunuyor.

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