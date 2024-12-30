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Liste fiyatından 400 bin lira daha ucuz: 2025 öncesinde gemileri yaktılar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.12.2024 14:41
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Pandemi dönemi ve yüksek enflasyonun en çok etkilediği sektörlerin başında otomotiv geliyordu. Bayilerde araç bulunamaması sonrası Cumhuriyet tarihinde ilk kez ikinci el araçlar sıfır araçlardan pahalıya satılmıştı. O dönem artık geride kalırken sıfır araçların liste fiyatlarıyla bayi fiyatları arasındaki makas açıldı. Bazı araçlar bayilerde 400 bin lira daha ucuza satılmaya başlandı.

Liste fiyatından 400 bin lira daha ucuz: 2025 öncesinde gemileri yaktılar

2024 yılı otomotiv sektörü açısından bazı konularda zor bir yıl oldu. Kur hareketliliği ve enflasyondan dolayı neredeyse her ayın 1'inde fiyatlar yenilendi. Yıl sonu gelmesiyle beraber bayi yolları yeniden eskitilmeye başlandı. Birçok bayide hem stok eritmek hem de 2025’e yeni modellerle girmek amacıyla kampanyaların dozu arttı. Artık bulduğunu değil istediği modeli alan tüketiciler, fırsatları kaçırmadı. 2024’ün son günlerinde de sıfır araç satışı yapan bayiler oldukça yoğun mesai yapıyor. Pazara dâhil olan yeni modellerle birlikte seçeneğin çok olduğu kadar fiyat verenlerin de çok olduğu görülüyor.

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BAYİ FİYATI LİSTE FİYATININ ALTINDA

Dünya Gazetesi'de yer alan haberde yapılan bayi turlarında fiyatların listelerin oldukça altında olduğunu görüldü. Bazı modellerde liste fiyatları karşısında bayi etiketleri 450 bin lira daha ucuz. Tabi bu fark bayi bazında da oldukça değişiyor. 2,7 milyon liralık fiyat etiketinin 2,3 milyon liraya kadar indiği bazı bayiler tarafından paylaşıldı.

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75 BİN LİRA İLA 400 BİN LİRA ARASINDA İNDİRİM

Son ayda yapılan kampanyalarla birlikte bayiler de iletişimi satışla sonlandırabilmek için elinden geleni yapıyor. Model ve versiyona göre, satışı daha yavaş olan bazı modellerde fiyatlar oldukça değişiyor. Alınan sıcak fiyatlara göre, marka veya model bazında indirim 75 bin lira ila 400 bin lira arasında değişiyor. İndirim oranları da yüzde 4 ila yüzde 13 arasında değişim kaydediyor. İndirim olduğu kadar liste fiyatlarından da hiç aşağı inmeyen modeller var. Hatta bazı görüşmelerde liste fiyatının üzerinde fiyatlar da ‘aksesuar var’ denilerek teklif edildi.

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SIFIR FAİZLİ KAMPANYALAR DEVAM EDİYOR

Ayrıca aralık ayında güçlü fiyat ve kredi kampanyaları da sürdü. Bazı markalar, perakende alımda geçerli fırsatları bireysel müşterilere sunarken, 250 bin lira kredi için 12 ay vadeli yüzde 3,25 faiz seçeneği de yer alıyor. Bunun yanında belirli modellerde sıfır faizli kredi imkânı söz konusu. Birçok şirket, ticari alımlarda da sıfır faiz olanağını kullandırıyor. Bunun yanın­da aracın fiyatına göre, yüzde 1,99 faiz oranı dikkat çekiyor.

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ETİKETLERDE YÜZDE 13'E KADAR DÜŞÜŞ

Sıfır araçların liste satış fiyatlarıyla bayi satış fiyatları arasında fark, pandemi ve yokluk dönemi haricinde yüzde 5 seviyesinde fark etti. Fakat bu yıl bu fark yüzde 13’leri aştı. 10 model üzerinden alınan fiyatlarda en büyük oransal fark Volkswagen’in geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu elektrikli ID.4 modeli oldu. Liste fiyatının 1 milyon 870 bin lira olduğu araç, bayide 1 milyon 627 bin seviyesine kadar düştü.

Dünya Gazetesi'nde yer alan tablo şu şekilde;

DÜNYA

DİĞER İNDİRİMLER

Chery Tiggo 8 Pro Max modeli de bayide iyi indirimin sunulduğu modellerden. 2,2 milyon lira olan liste fiyatı bayide 1 milyon 920 bin liraya kadar düşüyor. Burada da yüzde 12’lik bir fark söz konusu. Peugeot’nun geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarında satışa sunduğu 7 kişilik modeli 5008 GT, 2 milyon 750 bin lirada satılırken, bayi etiketinin yüzde 10 indirimle 2,3 milyon seviyesinde kadar düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil Sıfır araba bayi fiyat liste sıfır araç
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