LPG’li araçlar kapalı otoparka girebilir mi 2020? Bakan Kurum açıkladı!

Vatandaşlar tarafından bir süredir LPG’li araç kapalı otopark girişiyle ilgili yeni düzenleme gelmesi bekleniyordu. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası’nda LPG’li araçlar ile ilgili düzenlemeye dair bilgi verdi. Türkiye’de bulunan yaklaşık 5 milyon LPG’li araç sahibi vatandaş, özellikle alışveriş merkezlerindeki kapalı otoparklara bundan sonra girip giremeyeceklerini merak ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

LPG’Lİ ARAÇLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Bakan Kurum, LPG’li araç ile ilgili düzenlemenin son durumuna dair önemli açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, çalışmanın Sanayi ve Teknoloji, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları ile beraber yürütülen bir çalışma olduğunu söyledi. Otopark Yönetmeliği ile ilgili bir düzenleme yapılacağını aktaran Bakan Kurum, bu düzenlemenin de 10-15 gün içerisinde hayata geçirileceğine dair bilgi verdi. Peki, bundan böyle LPG’li araçlar kapalı otoparka girebilir mi?

LPG’Lİ ARAÇLAR KAPALI OTOPARKA GİREBİLİR Mİ 2020?

Bakan Kurum, TSE tarafından belirlenen şartlarda muayenesi gerçekleştirilen LPG’li araçların yine TSE tarafından belirlenen şartlara uygun otoparklara alınabileceğini belirtti. Bunun için AVM’lerin ve iş yerlerinin gidip de otoparkları için TSE’Den “Otoparkım Türk Standartları Enstitüsüne göre LPG’li araçların girmesine uygundur” belgesi alması gerekiyor. Bu belgeyi aldıkları zaman kontrollü biçimde LPG’li araçları otoparklara alabiliyorlar.