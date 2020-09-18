LPG’li araçlar kapalı otoparka girebilir mi 2020? Bakan Kurum açıkladı!

Vatandaşlar tarafından bir süredir LPG’li araç kapalı otopark girişiyle ilgili yeni düzenleme gelmesi bekleniyordu. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası’nda LPG’li araçlar ile ilgili düzenlemeye dair bilgi verdi. Türkiye’de bulunan yaklaşık 5 milyon LPG’li araç sahibi vatandaş, özellikle alışveriş merkezlerindeki kapalı otoparklara bundan sonra girip giremeyeceklerini merak ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
Bakan Kurum, LPG’li araç ile ilgili düzenlemenin son durumuna dair önemli açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, çalışmanın Sanayi ve Teknoloji, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları ile beraber yürütülen bir çalışma olduğunu söyledi. Otopark Yönetmeliği ile ilgili bir düzenleme yapılacağını aktaran Bakan Kurum, bu düzenlemenin de 10-15 gün içerisinde hayata geçirileceğine dair bilgi verdi. Peki, bundan böyle LPG’li araçlar kapalı otoparka girebilir mi?
Bakan Kurum, TSE tarafından belirlenen şartlarda muayenesi gerçekleştirilen LPG’li araçların yine TSE tarafından belirlenen şartlara uygun otoparklara alınabileceğini belirtti. Bunun için AVM’lerin ve iş yerlerinin gidip de otoparkları için TSE’Den “Otoparkım Türk Standartları Enstitüsüne göre LPG’li araçların girmesine uygundur” belgesi alması gerekiyor. Bu belgeyi aldıkları zaman kontrollü biçimde LPG’li araçları otoparklara alabiliyorlar.
Bakan Kurum; LPG’li araçların yanı sıra otoparkların da belirlenen bir stadartta olacağına dikkat çekti ve LPG’li araçların muayenelerini yaptırdıktan sonra yine TSE tarafından bakılmış ve yönetmeliğe uygun olan otoparklara girebileceğini söyledi. Aynı zamanda vatandaşlar LPG’li araçlar AVM’ye girebilir mi sorusunun yanıtını da merak ediyor. Bakan Kurum, TSE’nin AVM’lerden gelen talepler doğrultusunda işletmelere bakacaklarını ve şartları sağlayan AVM’lerin, ofislerin ve iş yerlerinin ilan edilerek belgelendirileceğini belirtti. Geldiği zaman muayenesi yapılmış olan araçlara dair süreçlerin de iş yerleri tarafından yönetileceğini dile getirdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum