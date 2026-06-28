Maliyet birinde 6 bin TL, diğerinde 20 bin TL: İlgi artıyor

Düşük yakıt maliyeti, şarj istasyonlarının sayısının artması ve menzillerin uzaması elektrikli araç satışlarını etkiledi. Bir zamanlar yollarda parmakla gösterilen elektrikli otomobillerin artık trafiğin yeni hakimi olma yolunda olduğu belirtildi. TÜİK verilerine göre son bir yılda Türkiye'de elektrikli araba sayısı yüzde 78 oranında artarak 450 bine yaklaştı.

YILLIK BAZDA YÜZDE 78 ARTTI

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; aracın sessizliği, konforu, çekiş gücü gibi pek çok sebeple elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye genelinde yollardaki elektrikli otomobil sayısı 450 bine yaklaştı. Mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda %78'lik bir artış var. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, mayıs itibarıyla yıllık bazda yüzde 78 artarak 436 bin 474'e yükseldi.

Geçen yılın mayıs ayında trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 245.205'ti. Bu yılın mayıs ayındaya bu sayı 436 bin 474'e yükseldi. 2015'te yalnızca 565 elektrikli araç yollardayken 2024'te 183.776'ya, 2025'te ise 370.591'e ulaştı.

'YAKIT TASARRUFU' VE 'BAKIM MALİYETİ'Nİ İŞARET ETTİ

Peki, kullanıcılar elektrikli otomobilleri neden bu kadar fazla talep ediyor? Konuyla ilgili konuuşan yetkili satıcı genel müdürü Deniz Altın "Başında bunların yakıt tasarrufu da geliyor. Bakım maliyeti 6-7 bin TL civarındayken işten yanmalı motorların maliyeti 20 bin civarında" dedi.

En büyük korkunun ise uzun yol olduğu belirtildi. Çünkü araçların menzil mesafesine göre birkaç kez mola vermenin gerekebildiği vurgulandı. Altın "Artık bir kahve içmeden bir 20-25 dakikada zaten şarjı doldurmuş oluyorsunuz" dedi. Sektör temsilcileri böyle dese de soru işareti olan ve 'külfet' diyen sürücülerin de olduğu kaydedildi.