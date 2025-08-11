FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Maliyetler arttı! Vazgeçiyor ya da erteliyorlar '50 bin TL'ye kadar çıkıyor'

Araç bakım fiyatları ne kadar? Milyonlarca araç sahibi araçlarıyla güvenle ve sorunsuz yolculuk yapabilmek için düzenli olarak araç bakım dönemlerini takip ederken bir yandan da maliyetlerdeki artışlar fiyatları araştırıyor. Yetkililer araç bakım fiyatları için farklı aralıklara işaret ederken bazı araç sahiplerinin ise maliyetler nedeniyle bakımları ertelediği ya da yaptırmaktan vazgeçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Maliyetler arttı! Vazgeçiyor ya da erteliyorlar '50 bin TL'ye kadar çıkıyor'
Hande Dağ

Günden güne artan araç bakım maliyetleri milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Araç sahiplerinin fiyatlar nedeniyle araç bakımlarını ertelediği öğrenildi. İşte araç bakım maliyetlerinde son durum ve uzmanların uyarıları...

Maliyetler arttı! Vazgeçiyor ya da erteliyorlar 50 bin TL ye kadar çıkıyor 1

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; yetkili servis danışmanı Olgun Sefa Civelek "Hem kaskosunu yaptıracak hem sigortası hem muayenesi... Araç masrafları da bakım masrafları da haliyle birazcık fazla" dedi.

Maliyetler arttı! Vazgeçiyor ya da erteliyorlar 50 bin TL ye kadar çıkıyor 2

Araç bakım maliyetleri arttı, sürücü de bakımları ya erteledi ya da yaptırmaktan vazgeçti. Yaz tatilinde on binlerce araç yollarda ancak zamanında bakıma götürülmeyen araçlar tatil sırasında bir anda bozulabiliyor. O yüzden de yetkili servislerde son günlerde bir araç yoğunluğu var.

"ÇOK BÜYÜK MASRAFLARA YOL AÇABİLİYOR"

Haberde konuşan bir yetkili "Ağır bakımların içeriğinde genelde motor yağı filtrelerin dışında belli kilometrelerde değişmesi gereken kayışlar, motor suları, önemli hidrolik yağlar, bunlar var. Bunlar bir tanesi değişmediğinde bile çok büyük masraflara yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

Maliyetler arttı! Vazgeçiyor ya da erteliyorlar 50 bin TL ye kadar çıkıyor 3

İŞTE ARAÇ BAKIM ÜCRETLERİ

Peki bakım ücretleri ne kadar? Civecel "Aracın marka ve modeline göre bakımın maliyeti de değişiklik gösterebiliyor. Bir 10 bin bakımını şu anda 6 - 7 bin liraya yaptırabilirsiniz. Periyodik bakımsa bir nereden baksanız 14 - 15 bin liradan başlıyor. Ağır bakımların maliyeti de yaklaşık 50 bin liraya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

Maliyetler arttı! Vazgeçiyor ya da erteliyorlar 50 bin TL ye kadar çıkıyor 4

Garantisi devam eden araçların bakımının mutlaka yetkili servislerde yapılması gerektiğine vurgu yapılırken başka yerlerde yapılması halinde aracın garanti kapsamından çıkartıldığı aktarıldı.

Maliyetler arttı! Vazgeçiyor ya da erteliyorlar 50 bin TL ye kadar çıkıyor 5

Bakım maliyetlerinin yetkili serviste daha da ağır olduğu belirtilirken Civelek "Telefonla arayıp randevu almaya çalışan müşterilerimizde bakım fiyatı öncelikle istedikleri için çok yüksekmiş bu rakam deyip de randevu almak istemeyen de oluyor" dedi. Ancak bunun satarken avantajları da olduğu belirtildi. Uzmanlar sağlıklı yolculuk ve can güvenliği için araç bakımlarını zamanında yaptırmayı öneriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar! Ödediği parayı geri aldı 'Herkes başvurabilir'Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar! Ödediği parayı geri aldı 'Herkes başvurabilir'
Fiyatı 1500 TL! Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi'ne bile verdilerFiyatı 1500 TL! Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi'ne bile verdiler

Anahtar Kelimeler:
Araç bakım fiyat maliyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

Maliyetler arttı! Vazgeçiyor ya da erteliyorlar '50 bin TL'ye kadar...'

Maliyetler arttı! Vazgeçiyor ya da erteliyorlar '50 bin TL'ye kadar...'

Dava açma süresi 30 gün 'Anayasaya aykırı'

Dava açma süresi 30 gün 'Anayasaya aykırı'

'Altına hücum ediyorlar' Yıl sonu için fiyat verdi 'Aynı hızda aşağı inmiyor'

'Altına hücum ediyorlar' Yıl sonu için fiyat verdi 'Aynı hızda aşağı inmiyor'

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.