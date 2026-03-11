Mart 2026 Peugeot sıfır araç kampanyası belli oldu: 2008, 3008, 5008

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Pek çok otomobil markası 2026 yılında araç kampanyalarına devam ediyor. Mart 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Peugeot fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Mart Peugeot sıfır araç kampanyaları ne? Peugeot'nun sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte PEUGEOT E-208, PEUGEOT 2008, PEUGEOT E-2008, PEUGEOT 3008, PEUGEOT 408, PEUGEOT 5008 ve PEUGEOT E-5008 güncel kampanyaları...

PEUGEOT E-208 KAMPANYASI

PEUGEOT E-208, %0 faiz veya 20.000 TL nakit indirimi imkanıyla sunuluyor.

PEUGEOT 2008 KAMPANYASI

PEUGEOT 2008, %0 faiz veya 50.000 TL’ye varan nakit indirimi imkanıyla sunuluyor.

PEUGEOT E-2008 KAMPANYASI

PEUGEOT E-2008, %0,49 faiz veya 40.000 TL’ye varan nakit indirimi imkanıyla sunuluyor.

PEUGEOT 3008 KAMPANYASI

PEUGEOT 3008, %0,49 faiz imkanıyla sunuluyor.

PEUGEOT E-3008 KAMPANYASI

PEUGEOT E-3008, %0,49 faiz imkanıyla sunuluyor.

PEUGEOT 408 KAMPANYASI

PEUGEOT 408, %0,49 faiz imkanıyla sunuluyor.

PEUGEOT 5008 KAMPANYASI

PEUGEOT 5008, %0,49 faiz imkanıyla sunuluyor.

PEUGEOT E-5008 KAMPANYASI

PEUGEOT E-5008, %0,49 faiz imkanıyla sunuluyor.