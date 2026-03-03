Mart 2026 Toyota sıfır araç kampanyası: Corolla, C-HR, Yaris Cross güncel fiyat

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Sıfır araç kampanyaları ve indirimlerle dolu 2025 yılının ardından pek çok otomobil markasının 2026 yılındaki kampanyaları da merak ediliyor. Mart 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Toyota fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Toyota sıfır araç kampanyaları ne? Toyota'nın sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Toyota Corolla, Toyota Hilux, Toyota C-HR Hybrid, Toyota Corolla Hatchback Hybrid, Toyota Yaris Cross Hybrid, Toyota Proace City, Toyota Proace City Cargo ve Toyota Yaris Hybrid güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

TOYOTA COROLLA GÜNCEL FİYAT

1.770.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Geçerlilik tarihi 01.03.2026 ile 31.03.2026 arası olarak belirtiliyor.

TOYOTA HILUX GÜNCEL FİYAT

Başlangıç fiyatı 2.520.000 TL olarak belirtiliyor. 500.000 TL, 5 ay, %0 faiz, 100.000 TL’si Toyota’dan, Mayısta ödeme imkanıyla sunuluyor. 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T versiyonu için tüzel müşterilere özel sunulduğu vurgulanıyor. Geçerlilik tarihi 01.03.2026 ile 31.03.2026 arası olarak belirtiliyor.

TOYOTA C-HR HYBRID GÜNCEL FİYAT

1.999.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. ÖTV muafiyetli müşterilere özel 300.000 TL, 12 ay, %1,49 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Kredi imkanının 1.8 Hybrid Passion e-CVT, 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT, 1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT, 1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT versiyonlarında geçerli olduğu kaydediliyor. Geçerlilik tarihi 01.03.2026 ile 31.03.2026 arası olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID GÜNCEL FİYAT

400.000 TL'ye varan indirim ile çeşitli fiyatlar sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.337.000 TL olarak belirtiliyor. Geçerlilik tarihi 01.03.2026 ile 31.03.2026 arası olarak belirtiliyor.

TOYOTA COROLLA HATCHBACK HYBRID GÜNCEL FİYAT

490.000 TL'ye varan indirim ile çeşitli fiyatlar sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.222.000 TL olarak belirtiliyor. Geçerlilik tarihi 01.03.2026 ile 31.03.2026 arası olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS HYBRID GÜNCEL FİYAT

230.000 TL'ye varan indirim ile çeşitli fiyatlar sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.990.000 TL olarak belirtiliyor. Geçerlilik tarihi 01.03.2026 ile 31.03.2026 arası olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY CARGO GÜNCEL FİYAT

250.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanı sunuluyor. İlgili kredi kampanyasının tüzel müşterilere özel sunulduğu aktarılıyor. Başlangıç fiyatı 1.222.000 TL TL olarak belirtiliyor. Geçerlilik tarihi 01.03.2026 ile 31.03.2026 arası olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY GÜNCEL FİYAT

600.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. İlgili kredi kampanyasının tüzel müşterilere özel sunulduğu aktarılıyor. Tavsiye edilen Mart ayına özel nakit Alım fiyatları ile kredi kampanyasının bir arada kullanılamayacağı vurgulanıyor. Başlangıç fiyatı 1.494.500 TL olarak belirtiliyor.