Mercedes'e hileli yazılım cezası kesildi!

Mercedes hileli yazılım yapmış olabilir mi? Evet haberimiz, Mercedes’e gelen hileli yazılım cezası hakkında.

MERCEDES’E HİLELİ YAZILIM CEZASI

Volkswareg’le başlayan dizel skandallarına bir yenisi eklendi. İlk kez 2015 yılında Volkswagen’in ürettiği dizel araçlar için büyük bir operasyon yapıldı ve bunu cümle alem duydu. Bu haber o kadar çok yayıldı ki bir süre insanlar dizel Volkswagen almaktan çekindi. Bu bahsi geçen olayda marka, dizel emisyon değerini düşük gösteren hileli yazılımla suçlanıyordu. Bu olayın ardından Volkswagen’e ceza kesildi. Büyük para kaybeden marka, bundan sonra epeyce bir şeyi değiştirmek zorunda kaldı. Şimdi, benzer bir durum başka bir Alman üreticinin başına geldi.

Volkswagen’den sonra 2016 yılında Mercedes otomobillerde de aynı yöntemle hile yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Mercedes ve Smart markalarının çatı şirketi olan Daimler, geçtiğimiz yıl Alman otoriteler ile vardığı anlaşma kapsamında, 684 bin dizel otomobilin yerel emisyon kurallarına uymadığını kabul ederek 1 milyar Dolarlık ödeme yapmıştı.