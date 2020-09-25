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Mercedes'e hileli yazılım cezası kesildi!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.09.2020 16:31 | Son Güncelleme

Volkswagen'le başlayan dizel emisyon skandallarına bir Alman daha ekleniyor. Detaylar şöyle...

Mercedes'e hileli yazılım cezası kesildi!

Mercedes hileli yazılım yapmış olabilir mi? Evet haberimiz, Mercedes’e gelen hileli yazılım cezası hakkında.

MERCEDES’E HİLELİ YAZILIM CEZASI

Volkswareg’le başlayan dizel skandallarına bir yenisi eklendi. İlk kez 2015 yılında Volkswagen’in ürettiği dizel araçlar için büyük bir operasyon yapıldı ve bunu cümle alem duydu. Bu haber o kadar çok yayıldı ki bir süre insanlar dizel Volkswagen almaktan çekindi. Bu bahsi geçen olayda marka, dizel emisyon değerini düşük gösteren hileli yazılımla suçlanıyordu. Bu olayın ardından Volkswagen’e ceza kesildi. Büyük para kaybeden marka, bundan sonra epeyce bir şeyi değiştirmek zorunda kaldı. Şimdi, benzer bir durum başka bir Alman üreticinin başına geldi.

Volkswagen’den sonra 2016 yılında Mercedes otomobillerde de aynı yöntemle hile yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Mercedes ve Smart markalarının çatı şirketi olan Daimler, geçtiğimiz yıl Alman otoriteler ile vardığı anlaşma kapsamında, 684 bin dizel otomobilin yerel emisyon kurallarına uymadığını kabul ederek 1 milyar Dolarlık ödeme yapmıştı.

CEZASI ÖDENSE DE DAVA BİTMİYOR!

Skandalın ortaya çıkmasının ardından 5 sene geçse de markalar ağır cezalar ödemeye devam ediyor. Son olarak, Daimler ABD’de sattığı 250 bin adet araçta emisyon ölçüm hilesi yaptığını kabul ederek 2.2 milyar Dolar ödemeye razı oldu. 2.2 milyar dolarlık ödemenin 1.5 milyar Dolarlık kısmı; ABD Çevre Koruma Ajansı, Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu, Kaliforniya Başsavcılık Ofisi, Adalet Bakanlığı ve ABD Gümrük ve Sınır Koruma kurumlarına ödenecek. Geri kalan 700 milyon Dolar ise New Jersey’de tüketicilerin dava marka aleyhine dava açtığı mahkemede yapılan anlaşmalarda ödenecek.

HANGİ ARAÇLARI GERİ ÇAĞIRILACAK

Daimler, dizel skandalı medyaya yansıdıktan sonra 800 bin adetten fazla aracını geri çağırdı.

  • Vito vanlar
  • C-sınıfı sedanlar
  • GLC coupe modelleri


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