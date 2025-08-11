FİNANS

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar! Ödediği parayı geri aldı 'Herkes başvurabilir'

Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, araç muayenesinde bir vatandaşın araç muayene ücretini kredi kartından yapması üzerine alınan 'ödeme kuruluşu hizmet bedeli'nin iadesine karar verdi. Karar, ödemesini bu şekilde yapan milyonlarca araç sahibi için de emsal teşkil edecek. Davanın avukatı Haydar Doğan, kararın haksız yere komisyon ödeyen tüm vatandaşlar için hukuki dayanak teşkil ettiğini belirtip vatandaşların komisyonların iadesi için başvuru yapabileceklerini aktardı.

Tunceli'de araç muayenesi yaptıran M.T., ödemeyi kredi kartıyla tek çekim olarak gerçekleştirdi. Vatandaştan, muayene ücretinin yanı sıra 127,62 TL de ödeme kuruluşu hizmet bedeli kesintisi yapıldı. Bu miktarın iadesinin sağlanması amacıyla durumu tüketici hakem heyetine taşıyan M.T.'nin talebi, Tunceli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca reddedildi.

Durum üzerine M.T., avukatı aracılığıyla Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Tunceli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı kararının kaldırılması istemiyle dava açtı.

Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, hakem heyeti kararını kaldırarak tüketiciden hizmet bedeli olarak alınan 127,62 TL'nin davacıya verilmesine karar verdi. Mahkeme kararında, "Bilindiği üzere 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kerdi Kartları Kanununun 17. maddesi gereğince üye iş yerlerinin kart hamilinden kartın kullanımından dolayı komisyon veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme elde edemeyeceğini dikkate alınan mahkememizce davanın kabulü ile Tunceli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının kararının iptaline, tüketiciden ödeme kuruluşu hizmet bedeli olarak alınan 127,62 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine" şeklinde hüküm kurdu.

"KOMİSYONUN TARAFIMIZA İADESİNE KARAR VERİLDİ"

Karar, milyonlarca araç sahibi için emsal teşkil ederken davanın avukatı da konuya ilişkin açıklama yaptı.
Araç muayenesinde aracı kurum tarafından tahsil edilen komisyonun hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle tüketici hakem heyetine başvurduklarını dile getiren Avukat Haydar Doğan, "Hakem heyetince verilen red kararı sonrası açtığımız dava lehimize sonuçlanmış ve komisyonun tarafımıza iadesine karar verilmiştir" dedi.

"ÖNEMLİ BİR HUKUKİ DAYANAK TEŞKİL EDİYOR"

Kararın emsal nitelikte olduğuna vurgun yapan Avukat Doğan, "Benzer şekilde haksız yere komisyon ödeyen tüm vatandaşlarımız için önemli bir hukuki dayanak teşkil etmektedir. Vatandaşlarımız, ödedikleri haksız komisyonların iadesi için tüketici hakem heyetlerine, taleplerinin olumsuz değerlendirilmesi durumda ise ilgili mahkemelere başvurabilirler" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

