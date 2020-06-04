Milyonlarca sürücüye kasko ve trafik sigortası uyarısı

Benli, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerin ve yürürlükteki kısıtlamaların bir kısmının 1 Haziran itibarıyla kaldırıldığını, şehirler arası seyahat serbestisinin de başladığını anımsattı.

Salgın döneminde zorunlu trafik sigortalarında devam eden prim ödemelerinin ertelenmesi gibi uygulamalarla vatandaşlara destek olduklarını aktaran Benli, ''yeni normal'' kapsamında kasko ve trafik sigortalarının önemine dikkati çekti.

Benli, ''yeni normal''in başlamasıyla yaz aylarında olunması ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılması nedeniyle şehirler arası trafik yoğunluğunun arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

''Olası risklere karşı seyahate çıkmadan önce aracınızın sigortasını yaptırmayı unutmayın. Sürücülerin kasko ve trafik poliçelerini yaptırmaları; kasko ile kendi araçlarının güvenliğini sağlamaları, trafik sigortasıyla da olası bir trafik kazası sonucunda oluşan sorumluluğun teminat altına alınması açısından önem taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden Nisan 2020 itibarıyla ülkemizde 23,4 milyon taşıt olduğunu ancak sadece 18,3 milyon taşıtın trafik ve 5,9 milyon taşıtın kasko poliçesi bulunduğunu biliyoruz. Bu nedenle araç sahiplerine kasko ve trafik poliçelerini kontrol etmelerini, süresi dolan poliçelerini ise yenilemeyi ihmal etmemelerini tavsiye diyoruz.''