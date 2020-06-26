Milyonluk araçlar otoparklarda çürüyor

İcradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten menedilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi. Otoparklara çektirilen araçlar arasında 15 yıldır bekleyenlerin yanı sıra, ne zaman geldiği belli olmayan motosikletlerin de olduğu öğrenildi. Biriken araçlara sürekli yer açmak zorunda kalan ve satışı yapılan icralık araçlardan otopark ücretinin çok altında ücretler alındığı için zarar eden işletme sahipleri ise durumdan şikayetçi. 34 dönüm arazi üzerine kurulu otoparkta 2 bin 700 otomobil 2 bine yakın motosiklet yıllarca bekliyor. Araçlar arasında ikinci el piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan lüks ciplerden, 400 TL'lik motosikletlere kadar her türden model ve marka aracı bulmak mümkün.

BORÇLULARIN UYANIKLIĞI OTOPARKÇIYA ZARAR

Zaman zaman dosyası ihaleye çıkarılan araçların çoğunluğu alıcı bulunmadığı için yediemin otoparkına dönüyor. Bazı araçlar, üzerindeki vergiler ve borçlar nedeniyle pahalı bulunup alınmazken, bazıları ise kullanılamayacak durumda olduğu için alıcısı çıkmıyor. Kullanılamaz duruma gelen araçların bazıları yıllarca güneş ve yağmur altında beklediği için alınmazken bazıları ise haczedilmeden önce ruhsat sahibinin uyanıklığı nedeniyle alıcı bulamıyor. Ruhsat sahipleri araçları hakkında yakalamalı haciz kararı çıkarıldığını öğrendiklerinde araçları yasa dışı yollarla motorundan direksiyon simidine kadar değerli tüm parçalarını söktürüp kayıt dışı satarak gelir elde ediyor. Terk edilmiş halde bir yere park edilen otomobil, daha sonra polise ihbar edilerek çekiciyle yediemin otoparkına çektiriliyor. Üzerinde haciz dosyası bulunduğu için yediemin otoparkında bekletilen araç, ihaleye çıksa bile içi boş ve kullanılamaz halde olduğu için alıcısı çıkmıyor.