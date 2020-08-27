Mobil asistanın hep yanında! Araban var, vaktin yoksa…

Günümüzde zaman en az para kadar değerli… Bu yoğun tempoda hayatımızdaki her detaya olduğu gibi arabalarımıza da gereken özeni göstermemiz biraz zorlaştı. Bu vakit isteyen ihtiyaçlara çözüm yeni bir girişimden geldi. Malias, arabasıyla ilgilenmek için zaman bulamayanlara destek olmak için kuruldu. Hem web sitesi, hem de uygulama aracılığıyla hizmet veren Malias, birçok çözümü bir arada sunuyor.

SAATLİK SÜRÜCÜ HİZMETİNDEN, ARAÇ YIKAMAYA

Malias’ın kapsadığı hizmetlerden ilki saatlik sürücü hizmeti… Herhangi bir sürücüye belli bir süre ile ihtiyaç duyulan durumlarda yardımcı olan bu özellikten minimum 2 saat faydalanılabiliyor. Satış hizmeti ise paketler halinde sunuluyor. Araç satılırken Malias’ı aramak ve satılırken imzaya gelmek dışında hiçbir emek sarf edilmiyor. Gerekli işlemlerde harcanan süre ortalama 12 -18 saat aralığında oluyor. Ücretler aracın fiyatı ne olursa olsun değişmiyor, sadece araç eğer 4*4 tipindeyse ek ücretlendirme yapılabiliyor. Hizmet süresince araçları canlı olarak takip etme imkanı da bulunuyor.

Bunun dışında ücretsiz ilan portalı üzerinden araç satışı da gerçekleştirilebiliyor. Bakım yaptırmak isteyenler için ise araçlar isteğe göre seçilen yere ya da Malias aracılığıyla başka bir servise götürülebiliyor. Muayene hizmeti için de aracın muayene zamanı yaklaştığında web sitesi veya mobil uygulama üzerinden Malias’la iletişime geçmek yeterli oluyor. Planlama yapılırken araç ile ilgili sorular soruluyor ve duruma göre zaman planlaması yapılıyor. Araç yıkama da yine sunulan hizmetlerden biri. Burada da araç seçilen her noktaya götürülebiliyor.

