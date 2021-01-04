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MTV ödeme nasıl yapılır? 2021 MTV ödemeleri ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2021 MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte sorgulama ekranı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.01.2021 16:46 | Son Güncelleme

2021 yılında bazı vergi ve harç tutarlarında yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidildi. Artış yaşanan vergilerden bir tanesi de Motorlu Taşıtlar Vergisi oldu. Şimdi vatandaşlar MTV ödeme nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2021 MTV ödemeleri ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2021 MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte sorgulama ekranı ile ilgili detaylar...

MTV ödeme nasıl yapılır? 2021 MTV ödemeleri ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2021 MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte sorgulama ekranı

Yeni yılda bazı vergi ve harç tutarlarında yeniden değerleme oranında artışa gidilmesinin ardından MTV 2021 ücretleri araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Ödemeler ise 2021 Ocak ayı itibarıyla başladı. Şimdi ödeme tarihleri ve ödemelerin nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili tüm merak edilenler...

2021 MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

MTV ödemeleri yılda 2 taksit şeklinde, ocak ve temmuz aylarında yapılıyor. Bu sene Motorlu Taşıtlar Vergisi için yüzde 9.11 oranında artış yapıldı. MTV 2021 ilk taksidi 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yatırılmaya başlandı.

MTV Ocak ayı ödeme işlemleri 1 Ocak 2021 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan ikinci taksit ödemeleri ise 1 Temmuz 2021 ile 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında olacak.

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2021 MTV HESAPLAMA

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığındaki otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve altında olanlar için 1051 TL ile 1261 TL arasında değişecek. Aynı yaştaki motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasında olan otomobillerin vergileri de 1830 TL ile 2197 TL arasında olacak. 4001 santimetreküp üstündeki otomobillerin vergisi de 45.932 TL ile 50.107 TL arasında değişkenlik gösterecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüsler için 1256 TL, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3.172 TL ve 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda da 1127 TL olacak. Borç sorgulama işlemleri gib.gov.tr’de bulunan “Borç Sorgulama ve Ödeme” ekranından gerçekleştirilebiliyor. Aynı şekilde gib.gov.tr’deki “Hesaplamalar” bölümünde yer alan “Motorlu Taşıtlar Vergisi” hesaplama ekranından da vergi hesaplama işlemi yapılabiliyor.

motorlu taşıtlar vergisi

MTV SORGULAMA EKRANI

MTV ÖDEME NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi farklı yöntemlerle ödenebiliyor. Vatandaşlar ödemelerini internet üzerinden gerçekleştirebiliyor. MTV yönünden mükellefiyet kaydı olan ya da MTV’yi tahsil etmeye yetkili olan Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurularak vergi ödeme işlemi yapılabiliyor. Bunun yanı sıra ödemeler anlaşmalı bankaların internet bankacılığı aracılığıyla ya da banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Borçlar anlaşmalı bankalar aracılığıyla 02:00 - 23:45 saatleri arasında ödenebiliyor.

Aynı zamanda gib.gov.tr resmi internet sitesinde bulunan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümü aracılığıyla da 02:00 - 22:00 saatleri arasında kredi kartı ya da banka kartıyla ödemeler yapılabiliyor. Bunların yanı sıra GİB mobil uygulaması ile de ödeme gerçekleştirilebiliyor.

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