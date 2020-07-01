MTV ödeme ne zaman yapılacak? MTV taksit ödemesi için son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri!

Araç sahiplerinin senede iki defa yaptığı MTV ödeme işlemlerinin ilki Ocak ayında gerçekleşmişti. Ocay ayında ödenen ilk taksitin ardından MTV 2. taksit ödeme süreci Temmuz ayında olacak. Vatandaşlar bu süreçte “MTV ödeme nasıl yapılır?” sorusunu da sıkça soruyor. MTV borcuna gecikme faizi uygulandığı bilindiği için vatandaşların takip etmesi ve geçirmemesi gereken MTV 2. taksit ödeme tarihleri 2020 yılı için büyük önem taşıyor. Peki, MTV taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?

MTV ödemeleri ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit ödeme işlemi için ikinci MTV taksit ödeme 2020 yılında Temmuz ayı içerisinde yapılacak. 1 Temmuz tarihinden itibaren MTV taksit ödemeleri gerçekleştirilebilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödeme tarihi ise 31 Temmuz olacak. “Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?” sorusuna cevap bulan vatandaşlar aynı zamanda MTV taksit ödeme 2020 tutarlarını da merak ediyor.

MTV ödemeleri ne kadar?

MTV taksit ödeme tarihleri hakkında detaylı bilgi alan araç sahipleri kendi araçları için ne kadar bir Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme işlemi yapacaklarını öğrenmek istiyor. 01.01.2018 öncesi tescil edilmiş otomobillerin 1-3 yaş ve 0-1300 cc aralığında olanları için MTV taksit 2020 yılında 482 TL olacak. 1-3 yaş ve 1301-1600 cc aralığı için 839 TL, 1-3 yaş ve 1601-1800 cc aralığı için 1473 TL, 1-3 yaş ve 1801-2000 cc aralığı için 2335 TL Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında ödenmesi gerekiyor.