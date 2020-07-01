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MTV ödeme ne zaman yapılacak? MTV taksit ödemesi için son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 01.07.2020 11:31 | Son Güncelleme

Araç sahiplerinin en fazla takip ettiği konuların başında gelen MTV taksit ödemeleri, Temmuz ayında yapılacak. MTV 2. taksit ödeme işlemi için vatandaşlar MTV taksit ödeme tarihleri ve MTV 2020 tutarlarını merak ediyor. MTV 2. taksit ödeme tarihleri 2020 yılı için Temmuz ayında başlıyor. Bütün araç sahiplerinin yapması gereken bu ödemeler hakkında işte detaylar…

MTV ödeme ne zaman yapılacak? MTV taksit ödemesi için son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri!

Araç sahiplerinin senede iki defa yaptığı MTV ödeme işlemlerinin ilki Ocak ayında gerçekleşmişti. Ocay ayında ödenen ilk taksitin ardından MTV 2. taksit ödeme süreci Temmuz ayında olacak. Vatandaşlar bu süreçte “MTV ödeme nasıl yapılır?” sorusunu da sıkça soruyor. MTV borcuna gecikme faizi uygulandığı bilindiği için vatandaşların takip etmesi ve geçirmemesi gereken MTV 2. taksit ödeme tarihleri 2020 yılı için büyük önem taşıyor. Peki, MTV taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?

MTV ödemeleri ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit ödeme işlemi için ikinci MTV taksit ödeme 2020 yılında Temmuz ayı içerisinde yapılacak. 1 Temmuz tarihinden itibaren MTV taksit ödemeleri gerçekleştirilebilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödeme tarihi ise 31 Temmuz olacak. “Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?” sorusuna cevap bulan vatandaşlar aynı zamanda MTV taksit ödeme 2020 tutarlarını da merak ediyor.

MTV ödemeleri ne kadar?

MTV taksit ödeme tarihleri hakkında detaylı bilgi alan araç sahipleri kendi araçları için ne kadar bir Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme işlemi yapacaklarını öğrenmek istiyor. 01.01.2018 öncesi tescil edilmiş otomobillerin 1-3 yaş ve 0-1300 cc aralığında olanları için MTV taksit 2020 yılında 482 TL olacak. 1-3 yaş ve 1301-1600 cc aralığı için 839 TL, 1-3 yaş ve 1601-1800 cc aralığı için 1473 TL, 1-3 yaş ve 1801-2000 cc aralığı için 2335 TL Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında ödenmesi gerekiyor.

4-6 yaş ve 0-1300 aralığındaki araçlar için 336 TL, 1301-1600 cc aralığındaki otomobiller için 629 TL, 1601-1800 cc aralığındaki araçlar için 1158 TL ve 1801-2000 cc aralığındaki otomobiller için de 1789 TL MTV 2020 yılında ödenmek durumunda. 7-11 yaş ve 0-1300 cc aralığındaki otomobillerin 2020 MTV’si 188 TL, 1301-1600 cc aralığındaki otomobillerin 2020 MTV’si 365 TL, 1601-1800 cc aralığındaki otomobillerin 2020 MTV’si 682 TL ve son olarak 1801-2000 cc aralığındaki otomobillerin 2020 MTV tutarı 1057 TL olacak.
01.01.2018 sonrası tescil otomobillerde ise MTV ödeme tutarları değişkenlik gösteriyor. 1-3 yaşta 0-1300 cc aralığı ve matrahı 46.300 TL’ye kadar olan otomobiller için 482 TL, matrahı 46.300 ile 81.100 TL arasındakiler çin 529 TL, matrahı 81.100 lira ve üstü otomobiller için 578 TL ödeme olacak.

1-3 yaşındaki 1301-1600 cc aralığındaki otomobillerin matrahı 46.300 TL’ye kadar olanları 839 TL, 46.300-81.100 arası olanların 923 TL, 81.100 TL ve üstü olanların ise 1007 TL ödemesi gerekiyor. 1-3 yaş ve 1601-1800 cc aralığındaki otomobillerin matrahı 115.900 olanları için 1630 TL MTV’si ödemesi yapılacak. 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığındaki otomobillerin matrahı 115.900 TL ve üstü olanlarının MTV taksit ödemesi ise 1.778 TL olacak. 1-3 yaş otomobillerin 1801-2000 cc aralığında ise matrahı 115.900 TL olanlar için 2.568 TL, matrahı 115.900 TL ve üstü olanlar için ise 2.801 TL MTV taksit ödemesi yapılacak.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV vergisi ödeme işleminin nasıl yapılacağı, özellikle yeni araç sahibi olmuş ve ilk kez bu sene MTV taksitli ödeme işlemi yapacak kişiler tarafından merak ediliyor. MTV taksit ödemesi www.gib.gov.tr internet sitesi üzerinden kredi kartı ile gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanı sıra vergi dairelerine gidilerek de MTV taksitli ödeme 2020 yılı için yapılabiliyor.

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