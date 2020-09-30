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Neden otonom sürüşü destekleyen araba almalısınız?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 30.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

Neden otonom sürüşü destekleyen araba almalısınız; sorusuna yanıt arıyoruz. Bakalım, otonom sürüş teknolojileri ne kadar önemli veya gerekli?

Neden otonom sürüşü destekleyen araba almalısınız?

Otonom sürüşü destekleyen araçlar ve otonom araçlar son dönemde oldukça gündemde olan konular. Eğer siz de teknolojiye ilgili iseniz ve otonom sürüş teknolojisi ilgi alanlarınız arasında ise doğru yere geldiniz. Neden otonom sürüşü destekleyen araba almalısınız? veya otonom sürüş neden önemli? gibi sorular ile aranmakta olan otonom sürüş teknolojisi ile ilgili aradığınız bilgiler bu yazıda.

Neden Otonom Sürüşü Destekleyen Araba Almalısınız?

Otonom sürüş teknolojisi, çağımızın otomotiv alanındaki en önemli teknolojilerinden biridir. Satın alacağınız yeni model araçların çoğunda otonom sürüş destekleri bulunmaktadır. Otonom araç sistemleri incelenirken kolaylık olsun diye otonom sürüş kademeleri kullanılmaktadır. Bu kademeler sürücü desteği, kısmi otonom ve koşula bağlı otonom gibi isimler ile ayrılırlar. Yeni model araçların büyük bir kısmında birinci kademe sürüş desteği bulunurken, teknolojik anlamda daha gelişmiş araçlarda daha üst kademelere varan sürüş sistemleri bulmak mümkündür.

Otonom Sürüş Desteği Kullanımı Kolaylaştırır!

Otonom sürüş teknolojisi henüz gelişme aşamasında da olsa, bugün alabileceğiniz bir araçta bile sizi çok daha az yoracak ve aracınızın kullanımını kolaylaştıracak çok sayıda akıllı sürücü desteği bulunmakta. Bu sistemler oldukça önemli olduğundan bunları ayrı ayrı inceleyeceğiz. Sürücü desteği veya akıllı sürüş yardımı diye de bilinen bu sürüş desteklerinden bazılarını inceleyelim…

ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ NEDİR?

Bunlardan belki de en çok bilineni olan adaptif hız sabitleyici, özellikle uzun rotalarda sürücünün yorgunluğunu büyük oranda alır. Aracınızı seçtiğiniz bir hıza sabitledikten sonra önünüze başka bir araç geldiğinde, adaptif hız sabitleyici sistemi o aracın hızına göre sizin aracınızın hızını da ayarlayarak sizi bu uğraştan kurtarır. Bu akıllı takip sistemi bile tek başına yorgunluğunuzu azaltarak sürüş konforunu artırır.

ŞERİT TAKİP SİSTEMİ NEDİR?

Şehir içerisinde yada dışarısında yol yaparken direksiyonun en çok kullanıldığı nokta belki de şerit takibi sırasındadır. Bu akıllı sistem sayesinde kendinizi yormadan aracınızı iki şerit arasında tutabilir ve bunu hız sabitleyici ile beraber kullanarak uzun mesafeleri hiçbir zorluk yaşamadan katedebilirsiniz. Akıllı şerit takip sistemi çağımızın olmazsa olmaz sistemlerinden biri haline gelmektedir.

PARK YARDIM DESTEĞİ NEDİR?

Otonom sürüş sistemlerinin ilk ortaya çıkmaya başladığı zamanlarda insanların dikkatini belki de en çok çeken şeylerden biri kendi kendini park eden araçlar olmuştu. Yorucu bir günden sonra evinize döndüğünüzde bir de aracınızı uygun yere park etmeye çalışmak oldukça zorlayıcı olabilir. İşte bu noktada park yardım sistemleri devreye giriyor. Aracın işlemcisi size doğru açıyı ve pozisyonu gösterebilir veya otopilot fonksiyonu ile doğrudan kendi kendini park ederek sizi uğraştan kurtarabilir.

OTONOM SÜRÜŞ GÜVENLİ SÜRÜŞ SAĞLAR!

Yanınızda size yardım edecek bir sistemin bulunması aynı zamanda da daha güvenli bir şekilde seyahat edeceğiniz anlamına gelir. Kör nokta ve şerit sapma uyarısı sizi olası tehlikelere karşı uyarırken acil fren sistemi de sizi ciddi kazalardan koruyabilir. Çoğu otomobil üreticisinin üzerinde zaman harcadığı acil fren sistemleri, önünüze aniden biri çıktığı zaman sizin tepki vermenize gerek kalmadan frenleri aktifleştirerek hem sizi hem de yola aniden çıkmış olabilecek bir insan veya hayvanı koruyarak can kaybını önler. Bunun yanı sıra çarpışma önleyici sistem bulunan araçlar ise sizi olası bir çarpışmaya karşı uyararak, aracı çarpışmaya hazırlar. Bu sayede hem sürücüye kazayı önlemek için bir fırsat verir hem de olası bir kazada oluşacak zararı minimuma indirir.

OTONOM SÜRÜŞ GELECEKTİR!

Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği otonom sürüş desteği sistemleri her geçen gün daha da gelişiyor. Artık yeni araçlar değerlendirilirken en çok dikkat edilen noktalardan biri de, aracın sahip olduğu otonom sürüş kabiliyeti. Otonom sürüşü destekleyen bir araba alarak zamana ayak uydurabilir ve teknolojiden faydalanabilirsiniz. Buna ek olarak belirtmemiz gerekir ki otonom sürüş destekleri sayesinde kullandığımız araca ve içerisinde bulunduğumuz trafiğe harcamamız gereken zaman ve dikkat de giderek azalıyor, bu sayede dikkat ve zamanımızı daha verimli işlere harcamamız mümkün oluyor.

Özetlemek gerekirse otonom sürüşü destekleyen bir araca sahip olmanın birden fazla getirisinin olduğunu söyleyebiliriz. Kullanım kolaylığı, güvenlik gibi oldukça önemli yönlerden aracınızı geliştirmesinin yanı sıra, otonom sürüş desteği olan bir araç ile zamana ayak uydurarak dikkatinizi daha verimli şeylere yöneltebilirsiniz. Otonom sürüş sistemi önemli mi? Otonom sürüş desteği gerekli mi? veya otonom sürüş desteğinin avantajları gibi cümlelerle de aranan “Neden otonom sürüşü destekleyen araba almalısınız?” sorusuna cevap olarak bu bahsettiğimiz maddeleri sayabiliriz.


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