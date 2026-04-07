Nisan 2026 Citroen sıfır araç kampanyası: Ami, e-C3 Aircross, C4

Sıfır araç alacaklar otomobil markalarının Nisan 2026 araç kampanyalarını takip etmeyi sürdürüyor. 2026 yılında araba markaları araç kampanyalarına devam ediyor. Araç almayı planlayanların araştırdığı markalardan bir tanesi de Citroen. Citroen Nisan sıfır araç kampanyalarını listeledik.

Nisan 2026 Citroen sıfır araç kampanyası: Ami, e-C3 Aircross, C4
Hande Dağ

Nisan 2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Pek çok otomobil markası 2026 yılında araç kampanyalarına devam ediyor. Nisan 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Citroen fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Nisan Citroen sıfır araç kampanyaları ne? Citroen'in sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Citroen Ami, Citroen e-C3, Citroen C4 X, Citroen e-C3 Aircross, Citroen e-C5 Aircross güncel kampanyaları...

Nisan 2026 Citroen sıfır araç kampanyası: Ami, e-C3 Aircross, C4 1

CİTROEN AMİ

Citroen Ami modelinde 270.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunulmaktadır.

CİTROEN C4 VE CİTROEN C4 X

Citroen C4 ve Citroen C4 X modellerinde 150.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunulmaktadır. Versiyonlara göre değişiklik göstermektedir.

CİTROEN E-C3 AİRCROSS

Citroen e-C3 Aircross modellerinde 300.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz kampanyası sunulmaktadır.

Nisan 2026 Citroen sıfır araç kampanyası: Ami, e-C3 Aircross, C4 2

CİTROEN E-C5 AİRCROSS

Citroen e-C5 Aircross Plus 157 kW versiyonunda tüzel müşterilere 500.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz kampanyası sunulmaktadır.

Finans kampanyalarının 2025 ve 2026 model yılı belirli model ve versiyonlar için geçerli olup, stoklarla sınırlı olduğu belirtilirken finans kampanyası ve fiyatların belirli 2025 ve 2026 model yılı Citroen modellerinde 30/04/2026 tarihine kadar tüm Citroen Yetkili Satıcılarında geçerli olduğu aktarıldı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
