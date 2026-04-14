Nisan 2026 Hyundai sıfır araç kampanyası: 550 bin TL indirim

Sıfır araç alacaklar otomobil markalarının Nisan 2026 araç kampanyalarını takip etmeyi sürdürüyor. 2026 yılında araba markaları araç kampanyalarına devam ediyor. Araç almayı planlayanların araştırdığı markalardan bir tanesi de Hyundai. Hyundai sıfır arabaların güncel fiyatları ve Nisan sıfır araç kampanyalarını listeledik.

Nisan 2026 Hyundai sıfır araç kampanyası: 550 bin TL indirim
Hande Dağ

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Pek çok otomobil markası 2026 yılında araç kampanyalarına devam ediyor. Nisan 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Hyundai fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Nisan Hyundai sıfır araç kampanyaları ne? Hyundai'nin sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Hyundai i20, Hyundai i30, Hyundai Bayon, Hyundai Kona, Hyundai Inster, Hyundai Kona elektrik, Hyundai Tucson, Hyundai IONIQ 5, Hyundai IONIQ 6, Hyundai IONIQ 9, güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

Nisan 2026 Hyundai sıfır araç kampanyası: 550 bin TL indirim 1

HYUNDAI İ20

  • i20, Style versiyonunda 86.000 TL indirim ve 150.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanı
  • Elite versiyonunda 128.000 TL indirim veya 250.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanı

HYUNDAI İ30

i30, 1.940.000 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

Nisan 2026 Hyundai sıfır araç kampanyası: 550 bin TL indirim 2

HYUNDAI BAYON

  • BAYON, Style versiyonunda 105.000 TL indirim ve 150.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanı
  • Elite versiyonunda 145.000 TL indirim veya 250.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanı

HYUNDAI KONA ELEKTRİK

KONA Elektrik, 95.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI KONA

2025 Model KONA 2.310.000 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

2026 Model KONA 2.360.000 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI TUCSON

2025 Model TUCSON, 2.299.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

2026 Model TUCSON, 143.000 TL'ye varan indirimle sunuluyor.

Nisan 2026 Hyundai sıfır araç kampanyası: 550 bin TL indirim 3

HYUNDAI SANTA FE HİBRİT

SANTA FE Hibrit, 5.640.000 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI STARIA HİBRİT

STARIA Hibrit, 151.000 TL indirim veya 500.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI IONIQ 5

IONIQ 5, 2.484.602 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

IONIQ 5 N, 550.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI IONIQ 6

IONIQ 6, 110.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

Nisan 2026 Hyundai sıfır araç kampanyası: 550 bin TL indirim 4

HYUNDAI INSTER

INSTER, 1.510.000 TL’den başlayan fiyatlar veya 150.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI IONIQ 9

2025 Model IONIQ 9, 5.560.000 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

2026 Model IONIQ 9, 5.670.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

Kampanyaların 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olduğu belirtiliyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

