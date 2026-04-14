Nisan 2026 Hyundai sıfır araç kampanyası: 550 bin TL indirim

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Pek çok otomobil markası 2026 yılında araç kampanyalarına devam ediyor. Nisan 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Hyundai fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Nisan Hyundai sıfır araç kampanyaları ne? Hyundai'nin sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Hyundai i20, Hyundai i30, Hyundai Bayon, Hyundai Kona, Hyundai Inster, Hyundai Kona elektrik, Hyundai Tucson, Hyundai IONIQ 5, Hyundai IONIQ 6, Hyundai IONIQ 9, güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

HYUNDAI İ20

i20, Style versiyonunda 86.000 TL indirim ve 150.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanı

Elite versiyonunda 128.000 TL indirim veya 250.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanı

HYUNDAI İ30

i30, 1.940.000 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI BAYON

BAYON, Style versiyonunda 105.000 TL indirim ve 150.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanı

Elite versiyonunda 145.000 TL indirim veya 250.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanı

HYUNDAI KONA ELEKTRİK

KONA Elektrik, 95.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI KONA

2025 Model KONA 2.310.000 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

2026 Model KONA 2.360.000 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI TUCSON

2025 Model TUCSON, 2.299.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

2026 Model TUCSON, 143.000 TL'ye varan indirimle sunuluyor.

HYUNDAI SANTA FE HİBRİT

SANTA FE Hibrit, 5.640.000 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI STARIA HİBRİT

STARIA Hibrit, 151.000 TL indirim veya 500.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI IONIQ 5

IONIQ 5, 2.484.602 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

IONIQ 5 N, 550.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI IONIQ 6

IONIQ 6, 110.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI INSTER

INSTER, 1.510.000 TL’den başlayan fiyatlar veya 150.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI IONIQ 9

2025 Model IONIQ 9, 5.560.000 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

2026 Model IONIQ 9, 5.670.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

Kampanyaların 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olduğu belirtiliyor.