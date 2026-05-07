FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Nissan Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası: 1 milyon 699 bin TL fiyat

Sıfır araç alacaklar otomobil markalarının sunduğu Mart 2026 sıfır araç kampanyalarını takip ediyor. Araştırılan markalardan biri olan Nissan Mayıs ayı kampanyasını duyurdu.

Nissan Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası: 1 milyon 699 bin TL fiyat
Hande Dağ
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Araba almayı düşünenler, aracını değiştirecekler otomobil markalarının sunduğu sıfır araç kampanyalarını merak ediyor. Markalar 2026 yılının Mayıs ayında da kampanyalar yapmaya devam ederken Nissan da mayıs ayı için kampanyalarını açıkladı. İşte detaylar...

Nissan Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası: 1 milyon 699 bin TL fiyat 1

NISSAN QASHQAI

Sınırlı sayıda Qashqai Mild Hybrid Designpack seçeneği 2.249.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla sunuluyor.

Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere özel 600.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi bulunuyor.

NISSAN QASHQAI YENİ E-POWER

Qashqai e-POWER (Skypack, N-Design, Platinum, Platinum Premium)

Bireysel ve Ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve Ticari müşterilere özel 600.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi sunuluyor.

NISSAN JUKE

Sınırlı sayıda Juke Tekna MT seçeneği 1.699.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla ve bireysel müşterilere özel 240.000 TL 12 Ay %0 Faizli Kredi imkanıyla sunuluyor.

sınırlı sayıda Juke Tekna DCT seçeneği 1.799.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla ve bireysel müşterilere özel 240.000 TL 12 Ay %0 Faizli Kredi imkanıyla sunuluyor.

Sınırlı sayıda Juke Platinum seçeneği 1.991.500 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla sunuluyor.

Nissan Juke (N-Design, N-Sport, Platinum Premium)

  • Bireysel ve Ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve
  • Ticari müşterilere özel 500.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Nissan Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası: 1 milyon 699 bin TL fiyat 2

NISSAN X-TRAIL MILD HYBRID

X-Trail (MY25)

  • Bireysel ve Ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve
  • Ticari müşterilere özel 2.000.000 TL 9 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

YENİ NISSAN TOWNSTAR VAN

Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi

  • KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi veya
  • KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi ve 800.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Yeni Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi

  • KOBİ’lere özel 800.000 TL 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Yeni Townstar Van EV

  • KOBİ’lere özel 800.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

YENİ NISSAN TOWNSTAR COMBI EV

Yeni Townstar Combi EV

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KKM bakiyelerinde düşüş devam ediyor!KKM bakiyelerinde düşüş devam ediyor!
Bakan Işıkhan duyurdu! '36 aydan 72 aya çıkarıyoruz'Bakan Işıkhan duyurdu! '36 aydan 72 aya çıkarıyoruz'

Anahtar Kelimeler:
Nissan Sıfır araba indirim araba fiyatları araç fiyatları kampanya sıfır araç sıfır otomobil sıfır otomobil fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet

Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet

Sezon finali belli oldu! Sevilen oyuncudan ayrılık kararı

Sezon finali belli oldu! Sevilen oyuncudan ayrılık kararı

Akaryakıtta bir indirim bir zam

Akaryakıtta bir indirim bir zam

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.