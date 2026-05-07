Nissan Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası: 1 milyon 699 bin TL fiyat

Araba almayı düşünenler, aracını değiştirecekler otomobil markalarının sunduğu sıfır araç kampanyalarını merak ediyor. Markalar 2026 yılının Mayıs ayında da kampanyalar yapmaya devam ederken Nissan da mayıs ayı için kampanyalarını açıkladı. İşte detaylar...

NISSAN QASHQAI

Sınırlı sayıda Qashqai Mild Hybrid Designpack seçeneği 2.249.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla sunuluyor.

Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere özel 600.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi bulunuyor.

NISSAN QASHQAI YENİ E-POWER

Qashqai e-POWER (Skypack, N-Design, Platinum, Platinum Premium)

Bireysel ve Ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve Ticari müşterilere özel 600.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi sunuluyor.

NISSAN JUKE

Sınırlı sayıda Juke Tekna MT seçeneği 1.699.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla ve bireysel müşterilere özel 240.000 TL 12 Ay %0 Faizli Kredi imkanıyla sunuluyor.

sınırlı sayıda Juke Tekna DCT seçeneği 1.799.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla ve bireysel müşterilere özel 240.000 TL 12 Ay %0 Faizli Kredi imkanıyla sunuluyor.

Sınırlı sayıda Juke Platinum seçeneği 1.991.500 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla sunuluyor.

Nissan Juke (N-Design, N-Sport, Platinum Premium)

Bireysel ve Ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve

Ticari müşterilere özel 500.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

NISSAN X-TRAIL MILD HYBRID

X-Trail (MY25)

Bireysel ve Ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve

Ticari müşterilere özel 2.000.000 TL 9 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

YENİ NISSAN TOWNSTAR VAN

Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi

KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi veya

KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi ve 800.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Yeni Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi

KOBİ’lere özel 800.000 TL 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Yeni Townstar Van EV

KOBİ’lere özel 800.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

YENİ NISSAN TOWNSTAR COMBI EV

Yeni Townstar Combi EV