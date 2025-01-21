O araçlar 250 bin TL’den satışa çıkıyor! Şartlar belli oldu ‘Dar gelirli vatandaşlara uygun bedellerle…’

Devlet tasarruf ve verimlilik tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan kamu araç ihaleleri için detaylar da belli olmaya başladı. e-İhale internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen satışlarda fiyat başlangıcı 250 bin lira olarak belirlendi.

1200 ARAÇ SATILACAK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile yürütülen ihalelerde 1200 araç satışa çıkacak. Kamu araçlarından almak isteyen vatandaşlar ise nasıl başvurulacağını merak ediyor.

KAMU ARAÇLARI İHALE İLE NASIL ALINIR?

-İhalenin yapılacağı eihale.gov.tr internet sitesinde girilmesi gerekiyor.

-Siteye üye olmanız gerekiyor.

-İhaleye girmek için ise teminat bedeli ödenmeli.

3 AYDA TÜM ARAÇLAR SATILACAK

Otocenter Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu ATV Haber'e yaptığı açıklamada, şu cümleleri kurdu:



"İhtiyaç fazlası durumuna düşmüş bu araçları satarak dar gelirli vatandaşların da uygun bedellerle araç sahibi olması amaçlanmaktadır. Daha öncede gümrük araçlarının satış platformu olan e-ihale sistemi üzerinden satışa çıkarılacağı duyuruldu. Haftada ortalama 80 ile 100 araç şeklinde toplam 3 ay içerisinde bu araçların satılması planlanıyor"

TEKLİFE GÖRE FİYAT ARTACAK

İhaleye katılan vatandaşların verdiği tekliflere göre aracın fiyatı yükseliyor ve son fiyat ile birlikte araç satılıyor. İhaleyi kazanan kurum ya da kişiye; aracın sahibi devlet kurumu tarafından doğrudan teslimi gerçekleşecek.