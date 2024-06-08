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O araçların sahipleri dikkat! Sıcak yaz günlerindeki tehlikeyi işaret edip uyardı

08.06.2024 13:29
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Hava sıcaklıkların arttığı son günlerde otomobil yangıları vakaları da artmaya başladı. Özellikle LPG’li otomobillerin fazlaca yandığı sıcak yaz günlerinde araç sahiplerinin periyodik bakımlara dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çekildi.

O araçların sahipleri dikkat! Sıcak yaz günlerindeki tehlikeyi işaret edip uyardı

Son günlerde etkili olan hava sıcaklıkları araç yangınlarını da beraberinde getirdi. Ülke genelinde yaşanan aşırı sıcak havalar, hayatı olumsuz yönde etkilerken yaz ayların da fazla görülen araç yangınları kullanıcılar için de tehlike arz ediyor. Gün içerisinde birçok işimizi yaparken kullandığımız motorlu taşıtlar da sıcak hava şartlarından nasibini alıyor.

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Özellikle LPG’li otomobiller, birçok farklı olumsuz durumlardan dolayı etkileniyor. Periyodik bakımların aksatıldığı zamanlarda yakıt sızıntısı gibi durumlar otomobil yangınlarına sebebiyet verebiliyor. Sanayi ustaları, LPG’li otomobil sürücülerini yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklarla birlikte periyodik bakımların aksatılmaması konusunda uyardı.

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“LPG KONTROLLERİNİN VE BAKIMLARINI YAPTIRMALARINI ÖNERİYORUZ”

Otomobil yangınlarının çoğu kez yakıt sızıntısından dolayı meydana geldiğini vurgulayan sanayi ustalarından Yavuz Tozan, “Havaların sıcaklaşması ile arabalarda yanma gibi problemleri duyabiliyoruz. Yangınlar genelde yakıt kaçaklı kaynaklı olur. Arabalarda benzin olsun gaz olsun mazot olsun, bir kaçak olduğu zaman yangın çıkar. Biz LPG’li araç kullanıcılarına her yıl veya her 10 bin kilometrede bir araçlarının LPG kontrollerinin ve bakımlarını yaptırmalarını öneriyoruz. Bunların da yetkili firmalar tarafından yapılması gerek, yapılmadığı takdirde sızıntı olursa araçların alev alması içten bile değil. Ayrıca LPG tankları ile ilgili yine böyle bir husus var. LPG tanklarının ömrü 10 yıldır ve 10 yılı geçen tanklarda aşınmadan kaynaklı gaz kaçakları olabilir. Bununla birlikte patlamalar, yangınlar olabilir ama LPG’li araçların kontrolleri zamanında ve düzenli yapıldığı zaman her hangi bir tehlike arz etmez ve ekonomik olarak, çevreye zarar vermeden bu araçlar insanlar binebilirler” dedi.

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“İŞLEMLER YETKİLİ FİRMALAR TARAFINDAN YAPILMALIDIR”

Merdiven altı tamirlerin otomobile zarar verdiğini söyleyen Tozan, “LPG montajı yaptıracak olan benzinli araç sürücülerine önerimiz LPG dönüşümünü yetkili firmalarda, merdiven altı olmayan firmalarda yaptırmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü merdiven altı yerlerde herhangi bir kontrol yapılmadan yapılıp gönderilen araçlarda her türlü problemler çıkabilir. Bu problemler LPG kaçağı, araç performans kaybı, arabanın motoruna zarar verebilir. Bunların önüne geçebilmemiz için bizim önerimiz ne işlem yapılırsa yapılsın yetkili firmalar tarafından yapılmalıdır” diye konuştu. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil LPG
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