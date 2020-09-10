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O tarih yaklaşıyor! Araç muayenesi için son gün ne zaman? Araç muayene randevusu nasıl alınır?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 10.09.2020 16:32 | Son Güncelleme

Daha önce araç sahipleri için araç muayenesi yaptırabilmeleri adına 17 Ağustos’a kadar süre tanınmıştı. Ardından Covid-19 nedeniyle vatandaşların yoğunluk oluşturmadan araç muayene işlemlerini yaptırabilmesi için bu süre biraz daha uzatılmıştı. Ancak o sürenin dolmasına da çok kısa bir süre kaldı. Peki, araç muayene süresi ne zaman bitiyor? Araç muayene randevusu nasıl alınır? İşte detaylar…

O tarih yaklaşıyor! Araç muayenesi için son gün ne zaman? Araç muayene randevusu nasıl alınır?

Covid-19 salgını nedeniyle araç muayene işlemi yaptıracak olan vatandaşlara 17 Ağustos’a kadar süre tanınmış ve ardından bu süre biraz daha uzatılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 3 Nisan-3 Temmuz tarihleri arasında araç muayenesi süresi dolan ve araç muayene son gün olan 17 Ağustos’a kadar bu işlemi yaptıramayan vatandaşlara ek süre tanınmıştı. Ancak şimdi o tarih yaklaştı. Bu nedenle vatandaşlar tarafından araç muayenesi ne zamana kadar yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Aynı zamanda TÜVTÜRK üzerinden yapılacak işlemler için araç muayene randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt aranıyor. Peki, araç muayeneleri için son gün ne zaman? İşte araç muayeneleri ne zamana kadar uzatıldı konusunda merak edilen tüm soruların cevapları...

ARAÇ MUAYENE ERTELEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Araç muayeneleri ne zamana kadar ertelendi sorusu tarihin yaklaşmasıyla beraber yeniden gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Nisan ile 3 Temmuz tarihleri arasında araç muayene süresi dolan ve 17 Ağustos tarihine kadar muayenesi yaptıramamış olan araç sahiplerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar muayene yaptırmasına imkan tanınmıştı. Özellikle konuyla ilgili açıklama yapan TÜVTÜRK de bu uygulamanın yalnızca 3 Nisan 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında muayene süreci dolacak olan taşıtlar için geçerli olduğunu vurgulamıştı.

Açıklamada, araç muayene son tarih olan 30 Eylül’e kadar sürecek ertelemenin yalnızca söz konusu tarihte süresi dolan araçlar için geçerli olduğu hatırlatılıp kapsam dışında olan araçların da bu uygulamadan yararlanamayacağı belirtilmişti. Böylece araç muayene işlemlerini bir an evvel yaptırmak isteyen araç sahipleri için araç muayenesi ne zamana ertelendi sorusu yanıt buldu. 30 Eylül tarihine kadar araç sahiplerinin muayene işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun için de önce araç muayene randevusu alınması gerekiyor.

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Uzatılan sürenin sona ermesine kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından araç muayenesi için nasıl randevu alınır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Türkiye’de araç muayenesi için yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK kuruluşuna ait istasyonlar üzerinden araç muayene hizmeti alınıyor. Araç muayene randevusu alma işlemi için tuvturk.com.tr internet adresi ziyaret edilebiliyor ya da 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezi ile ücretsiz olarak iletişime geçilip randevu alma işlemi gerçekleştirilebiliyor.

ARAÇ MUAYENE RANDEVU AL

ARAÇ MUAYENESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Trafik sigortası
  • Egzoz gazı ölçüm muayene belgesi
  • Araç ruhsatı (ruhsat içinde trafik tescil belgesi veya motorlu araç trafik belgesi bulunması gerekiyor)
  • Araç cezası ya da borcunun olmadığını gösteren belge

Pandemi sebebiyle Temmuz ayında tekrar işleme başlayan araç muayene istasyonlarında yapılan zamların ardından bir binek otomobil için muayene ücreti 410 TL oldu.

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