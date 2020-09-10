O tarih yaklaşıyor! Araç muayenesi için son gün ne zaman? Araç muayene randevusu nasıl alınır?

Covid-19 salgını nedeniyle araç muayene işlemi yaptıracak olan vatandaşlara 17 Ağustos’a kadar süre tanınmış ve ardından bu süre biraz daha uzatılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 3 Nisan-3 Temmuz tarihleri arasında araç muayenesi süresi dolan ve araç muayene son gün olan 17 Ağustos’a kadar bu işlemi yaptıramayan vatandaşlara ek süre tanınmıştı. Ancak şimdi o tarih yaklaştı. Bu nedenle vatandaşlar tarafından araç muayenesi ne zamana kadar yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Aynı zamanda TÜVTÜRK üzerinden yapılacak işlemler için araç muayene randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt aranıyor. Peki, araç muayeneleri için son gün ne zaman? İşte araç muayeneleri ne zamana kadar uzatıldı konusunda merak edilen tüm soruların cevapları...
Araç muayeneleri ne zamana kadar ertelendi sorusu tarihin yaklaşmasıyla beraber yeniden gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Nisan ile 3 Temmuz tarihleri arasında araç muayene süresi dolan ve 17 Ağustos tarihine kadar muayenesi yaptıramamış olan araç sahiplerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar muayene yaptırmasına imkan tanınmıştı. Özellikle konuyla ilgili açıklama yapan TÜVTÜRK de bu uygulamanın yalnızca 3 Nisan 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında muayene süreci dolacak olan taşıtlar için geçerli olduğunu vurgulamıştı.
Açıklamada, araç muayene son tarih olan 30 Eylül’e kadar sürecek ertelemenin yalnızca söz konusu tarihte süresi dolan araçlar için geçerli olduğu hatırlatılıp kapsam dışında olan araçların da bu uygulamadan yararlanamayacağı belirtilmişti. Böylece araç muayene işlemlerini bir an evvel yaptırmak isteyen araç sahipleri için araç muayenesi ne zamana ertelendi sorusu yanıt buldu. 30 Eylül tarihine kadar araç sahiplerinin muayene işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun için de önce araç muayene randevusu alınması gerekiyor.
Uzatılan sürenin sona ermesine kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından araç muayenesi için nasıl randevu alınır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Türkiye’de araç muayenesi için yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK kuruluşuna ait istasyonlar üzerinden araç muayene hizmeti alınıyor. Araç muayene randevusu alma işlemi için tuvturk.com.tr internet adresi ziyaret edilebiliyor ya da 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezi ile ücretsiz olarak iletişime geçilip randevu alma işlemi gerçekleştirilebiliyor.
Pandemi sebebiyle Temmuz ayında tekrar işleme başlayan araç muayene istasyonlarında yapılan zamların ardından bir binek otomobil için muayene ücreti 410 TL oldu.
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