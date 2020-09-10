O tarih yaklaşıyor! Araç muayenesi için son gün ne zaman? Araç muayene randevusu nasıl alınır?

Covid-19 salgını nedeniyle araç muayene işlemi yaptıracak olan vatandaşlara 17 Ağustos’a kadar süre tanınmış ve ardından bu süre biraz daha uzatılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 3 Nisan-3 Temmuz tarihleri arasında araç muayenesi süresi dolan ve araç muayene son gün olan 17 Ağustos’a kadar bu işlemi yaptıramayan vatandaşlara ek süre tanınmıştı. Ancak şimdi o tarih yaklaştı. Bu nedenle vatandaşlar tarafından araç muayenesi ne zamana kadar yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Aynı zamanda TÜVTÜRK üzerinden yapılacak işlemler için araç muayene randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt aranıyor. Peki, araç muayeneleri için son gün ne zaman? İşte araç muayeneleri ne zamana kadar uzatıldı konusunda merak edilen tüm soruların cevapları...

ARAÇ MUAYENE ERTELEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Araç muayeneleri ne zamana kadar ertelendi sorusu tarihin yaklaşmasıyla beraber yeniden gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Nisan ile 3 Temmuz tarihleri arasında araç muayene süresi dolan ve 17 Ağustos tarihine kadar muayenesi yaptıramamış olan araç sahiplerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar muayene yaptırmasına imkan tanınmıştı. Özellikle konuyla ilgili açıklama yapan TÜVTÜRK de bu uygulamanın yalnızca 3 Nisan 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında muayene süreci dolacak olan taşıtlar için geçerli olduğunu vurgulamıştı.