O zorunluluk fiyatları etkiledi! 50 bin TL fark ediyor... Araç alacakları ilgilendiriyor 'Üzerine koymak durumunda kalıyoruz'

İkinci el araç piyasasında köklü bir değişikliğe gidildi. Artık noter isim işlemlerinden önce trafik sigortası yaptırılması zorunlu hale geldi. Maliyet farkını müşteriye yansıtan galericiler fırsatçılık iddialarının hedefinde. İşte detaylar...

"İSTER İSTEMEZ 15 - 20 BİN TL ÜZERİNE KOYMAK DURUMUNDA KALIYORUZ"

A Haber'de yer alan haberde konuşan bir yetkili "Araç alımlarında sigorta yaptırma zorunluluğu gelmiştir. Bizim için sektör için ve herkes için daha iyi oldu" dedi. Oto galerici Tarık Cankurtaran "Arabaların ister istemez 15 - 20 bin TL üzerine koymak durumunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

İkinci el araçlara satıştan önce sigorta zorunluluğu geldi. Maliyet farkını müşteriye yansıtan galericiler fırsatçılık iddialarının hedefinde. İkinci el araç satışında yeni bir dönem başladı, noter işlemler öncesinde trafik sigortası yaptırmak artık zorunlu hale geldi.

Yetkili "Daha önce 15 gün içerisinde yaptırma zorunluğu olan sigortalarda bazen bu süreç uzayabiliyordu. Trafikte sigortasız araç sayısı yükselebiliyordu. Şu anda bunun önüne geçmiş bulunmaktayız" dedi.

"ESKİDEN YATAN ARACA DA SİGORTA YAPTIRMAK DURUMUNDA KALMIYORDUK"

Oto galerici Süleyman Kocaoğlu "Eski bizim için daha iyiydi, 15 günlüktü. Satan kişiden alınıyordu bu bedel. Yatan araca da herhangi bir sigorta yaptırmak durumunda kalmıyorduk" ifadelerini kullandı.

"2 AYLIK SİGORTALAR ÇIKTI ŞİMDİ"

Araç piyasasında satıştan 15 gün sonra sigorta yaptırma dönemi sona erdi. Yeni düzenlemeyle galericiler artık satıştan önce trafik sigortası yaptırmak zorunda. Ancak yeni düzenleme galericileri memnun etmedi. Oto galerici Tarık Cankurtaran "2 aylık sigortalar çıktı şimdi. Onlar 4 bin - 5 bin TL tutuyor. Yalnız kesintileri 700 - 800 TL kadar bir kesinti oluyor. Ama 38 bin TL'lik ya da 25 bin TL'lik bir sigorta yaptırdığım zaman da 200 - 300 TL falan bir kesinti oluyor. Yani yıllık sigorta yaptırmak bizim için daha karlı oluyor" şeklinde konuştu.

"TERCİHİMİZ YILLIK SİGORTA YAPTIRIP İPTAL ETTİRMEK"

Oto galerici Fatih Topaloğlu ise "Bizim tercihimiz yıllık sigorta yaptırıp gene iptal ettirmek. Ama bu da maliyetlere mecburen yansıyor" dedi.

Oto galericiler yeni düzenlemeyle parkta duran araçlarını dahi sigortalatmak zorunda kaldı. Hal böyle olunca sigorta bedelini fiyatlara yansıttılar.

MALİYETLER NE KADAR YANSIYACAK?

Bu maliyetlerin ne kadar yansıyacağı ile ilgili konuşan oto galerici Fatih Topaloğlu "Duruma göre, araca göre, kişiye göre 50 bin liraya kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.