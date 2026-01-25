Ocak 2026 Hyundai sıfır araç kampanyası: i20, i30, Bayon, Tucson güncel fiyat

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Sıfır araç kampanyaları ve indirimlerle dolu 2025 yılının ardından pek çok otomobil markası 2026 yılında da araç kampanyalarına devam ediyor. Ocak 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Hyundai fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Hyundai sıfır araç kampanyaları ne? Hyundai'nin sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Hyundai i20, Hyundai i30, Hyundai Bayon, Hyundai Kona, Hyundai Inster, Hyundai Kona elektrik, Hyundai Tucson, Hyundai IONIQ 5, Hyundai IONIQ 6, Hyundai IONIQ 9, güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

HYUNDAI İ20 GÜNCEL FİYAT

i20, 1.313.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

2026 Model i20, 1.334.500 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

HYUNDAI İ30 GÜNCEL FİYAT

i30, 1.893.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

HYUNDAI BAYON

2026 model BAYON,107.000 TL’ye varan indirim ile sunuluyor.

BAYON, 99.000 TL’ye varan indirim ile sunuluyor.

HYUNDAI KONA GÜNCEL FİYAT

KONA, 2.231.000 Tl fiyat imkanı ile sunuluyor.

HYUNDAI INSTER GÜNCEL FİYAT

INSTER, 1.453.000 TL’den başlayan fiyatlar veya 200.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz imkanı ile sunuluyor.

HYUNDAI KONA ELEKTRİK

KONA Elektrik, 58.000 TL indirim imkanı ile sunuluyor.

HYUNDAI TUCSON GÜNCEL FİYAT

TUCSON, 2.384.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

HYUNDAI IONIQ 5 GÜNCEL FİYAT

IONIQ 5, 2.435.000 TL fiyat imkanı ile sunuluyor.

HYUNDAI IONIQ 6

IONIQ 6, 71.000 TL indirim imkanı ile sunuluyor.

HYUNDAI IONIQ 9 GÜNCEL FİYAT

IONIQ 9, 5.394.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.