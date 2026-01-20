Ocak 2026 Renault sıfır araç kampanyası: Duster, 5 E-Tech, Megane E-Tech

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Sıfır araç kampanyaları ve indirimlerle dolu 2025 yılının ardından pek çok otomobil markası 2026 yılında da araç kampanyalarına devam ediyor. Ocak 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Renault fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Renault sıfır araç kampanyaları ne? Renault'nun sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik.

YENİ RENAULT DUSTER

Yeni Renault Duster, ocak ayına özel 75.000 TL takas desteğiyle sunuluyor.

RENAULT 5 E-TECH

Renault 5 E-Tech ocak ayına özel nakit alımda 1.625.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

RENAULT MEGANE E-TECH

Renault Megane E-Tech ocak ayına özel nakit alımda geçerli 295.000 TL’ye varan indirim imkanıyla sunuluyor.