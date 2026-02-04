FİNANS

Ocak'ta Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ocak ayına ilişkin pazar verilerini yayımladı. Resmi verilere göre otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,14 artarak 61 bin 55 adede ulaştı. İşte Ocak ayında Türkiye'de en çok satan 20 marka...

Cansu Akalp

Türkiye otomotiv piyasasında 2026 yılına hızlı bir giriş yapıldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye otomobil pazarı Ocak 2026’da yüzde 9,14 artarak 61.055 adet olarak kayda geçti. Aynı dönemde hafif ticari araç satışları da yükseldi ve pazarın toplam hacmi 75 bin adedi aştı.

SUV'LAR ZİRVEDE!

Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 75.362 adet seviyesine çıktı. Bu dönemde otomobil satışları artış gösterirken hafif ticari araç pazarı da yüzde 12,56 yükselişle 14.307 adede ulaştı. Gövde tipine bakıldığında ise SUV araçlar 36.786 satış ve yüzde 60,3 pay ile Türkiye pazarında liderliğini korudu.

Ocak ta Türkiye de en çok satılan otomobil markaları belli oldu! 1

HİBRİT İKİNCİ SIRADA!

Yakıt türlerine göre dağılımda benzinli otomobiller yüzde 43,7 payla ilk sırada yer aldı. Hibrit otomobiller yüzde 30,7 payla benzinliyi takip etti. Öte yandan Türkiye’de elektrikli otomobil satışları da dikkat çekti: Ocak 2026’da 11.158 adet elektrikli otomobil satıldı ve bu segmentin payı yüzde 18,28 oldu.

EN ÇOK OTOMOBİL SATAN MARKALAR: RENAULT LİDER

2026 yılının ilk ayında marka bazında ilk sırayı Renault aldı. Fransız üretici 8.649 adet satışla zirvede yer alırken, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 11 artış kaydetti. İkinci sırada Toyota 7.770 adet ile yer aldı. Listenin devamında ise Volkswagen ve Hyundai öne çıktı.

Ocak ta Türkiye de en çok satılan otomobil markaları belli oldu! 2

Marka sıralaması şöyle:

Renault: 8.649
Toyota: 7.770
Volkswagen: 5.301
Hyundai: 4.645
BYD: 3.866
Fiat: 2.799
Nissan: 2.600
Opel: 2.522
Chery: 2.257
Citroen: 2.103

MODEL BAZINDA ZİRVE: CLİO, COROLLA VE C-HR

Ocak 2026 verileri model bazında incelendiğinde ilk sıralarda yerli üretim etkisinin sürdüğü görülüyor. Listede Renault Clio 4.556 adetle ilk sıraya yerleşti. Toyota ise Corolla ve C-HR modelleriyle ilk üçte güçlü bir tablo oluşturdu. İlk 10 içinde görece daha az rastlanan modellerin bulunmasında, markaların 2025 ve 2026 dönemindeki stok dengesi etkili oldu.

Ocak ta Türkiye de en çok satılan otomobil markaları belli oldu! 3

Ocak 2026’da en çok satan modeller:

Renault Clio: 4.556
Toyota Corolla: 3.775
Toyota C-HR: 3.200
Volkswagen Tiguan: 2.200
Hyundai i20: 2.130
Renault Megane Sedan: 2.016
Nissan Qashqai: 1.915
Chery Tiggo 8: 1.802
Fiat Egea Cross: 1.425
BYD Atto 2: 1.382

Anahtar Kelimeler:
Otomobil ocak
