FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Ödemesini yaptığı cipe ÖTV farkı isteyen bayiye mahkeme şoku

Ödemesini yaptığı cipe ÖTV farkı isteyen bayiye mahkeme şoku

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.09.2020 11:36 | Son Güncelleme

Bursa’da sıfır cip almak için 276 bin lira ödeme yaptıktan üç gün sonra, ÖTV zammı gerekçe gösterilerek kendisinden 55 bin lira daha istenilen vatandaş, bayiyi mahkemeye verdi. Mahkeme, dava sonuçlana kadar araca satılamaz kararı koydu.

Ödemesini yaptığı cipe ÖTV farkı isteyen bayiye mahkeme şoku

Bursa’da ikamet eden Ferhat Yıldız, bir süre sıfır otomobil almak için para biriktirdi. Gerekli parayı topladıktan sonra sıfır otomobil almak için otomobil bayisine giden Yıldız, gerekli işlemleri yaptı. Toplam araç parasından eksik olan 60 bin lirayı da ayın 25’inde kredi çekip yatırdıktan sonra, ayın 28’inde bütün ödemeyi yapmış oldu. Arabayı almak için işlemleri yapıp aracına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklerken, sıfır otomobillerin ÖTV oranları değişti. Ödemeyi yaptığı için bu ÖTV değişikliğinin kendisini etkilemeyeceğini düşünen Yıldız, üç gün sonra aracını alacağı hayaliyle gittiği bayide şok yaşadı. İddiaya göre, ÖTV değişikliğinin ardından ödemesini yaptığı araç için 55 bin lira daha ücret istendi. Ancak ÖTV zammından önce yeni alacağı sıfır aracın tüm ödemesini yaptığını belirterek, yeni yapılacak olan 55 bin lira ödemeyi kabul etmeyen Yıldız,otomobil bayiisinden şikayetçi oldu.

MAHKEME SATILMAZ TEDBİRİ ALDI

Ferhat Yıldız, ödemesini yaptığı lüks cipe 276 bin lira ödeme yapan ve 3 gün sonra ÖTV zammındaki değişiklikleri göstererek fazladan 55 bin lira isteyen bayiden şikayetçi oldu. Yıldız'ın mağduriyetinin giderilmesi için mahkemeye başvurmasının ardından 2 gün sonra geçici karar açıklandı. Mahkeme, "söz konusu aracın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için dava sonuna kadar teminatsız olarak tedbir konulmasına, bu konuda ilgili Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına" karar verdi.

FİYATTA İNDİRİM OLSAYDI BU ŞEKİLDE GERİ İADE EDELİM DİYE UĞRAŞIRLAR MIYDI?

Ferhat Yıldız, '' Aldığım otomobilin tamamını ödedim. Daha sonra cuma akşamı ÖTV zammı neticesinde pazartesi günü aracı almaya giderken arkadaşlar bizi yoldayken arayıp 55 bin lira fark istediler. Bizde bayiye gittik. Oraya gittiğimizde arkadaşlar bize biraz beklerseniz bu işi halledeceğiz dediler. Saat 15.00 civarı gelin görüşelim dediler. Gittiğimiz de arkadaşlar sağolsun 30 bin lirasını siz verin 25 bin lirayı biz verip kapatalım dediler. Bizde tabi kabul etmedik. Sonrasında paramızı ödediğimiz için ihtar name çektik. Zam geldiğinde isteyen insanlar acaba fiyatta indirim olsaydı bu şekilde geri iade edelim diye uğraşırlar mı bunu da sormak istiyorum. Bursa 4. Tüketim Mahkemesine İhtiyadi Tedbir davası açtık. Mahkeme bizi haklı gördü ve aracımıza ihtiyadi tedbir koydu. Hukuki süreç devam ediyor. Sonrasında otomobil bayisinin Genel Müdürlüğünü arayarak görüştük. Onlara da şikayetlerimizi bildirdik. Durumun değerlendirmeye alındığını söylediler.'' dedi."

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmazBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz
Japon ve ABD’li otomotiv devlerinden işbirliği kararıJapon ve ABD’li otomotiv devlerinden işbirliği kararı
ÖTV düzenlemesi ikinci el arabaların fiyatını artırır mı? ÖTV düzenlemesi ikinci el arabaların fiyatını artırır mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
Resmi Gazete'de açıklandı! Oran yüzde 25 arttırıldı
Resmi Gazete'de açıklandı! Oran yüzde 25 arttırıldı
Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar
Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar
Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncüsü olacak!
Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncüsü olacak!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır? 2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?
İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır? 2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?
İkinci el araç satışına yeni düzenleme
İkinci el araç satışına yeni düzenleme
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖTV zammı sonrası ikinci el araba fiyatları ne kadar oldu? İkinci el araba fiyatları düşecek mi?
İkinci el araba fiyatları ne kadar oldu?
Honda ve General Motors Kuzey Amerika'da ittifak yapacak
Japon ve ABD’li otomotiv devlerinden işbirliği kararı
100 bin lira altı ikinci el arabalar listesi! 2. el araba fiyatlarında son durum nedir? En çok satılan 2. el arabalar hangisi?
100 bin lira altı ikinci el arabalar listesi!
ÖTV zamları dahil Eylül ayı en ucuz sıfır otomobil listesi! Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!
İşte marka marka en ucuz otomobiller
Pandemide ikinci el araç talebi patladı! O dolandırıcılığa dikkat...
Pandemide ikinci el araç talebi patladı!
Otomobil satışları aylık yüzde 106 arttı
Otomobil satışları aylık yüzde 106 arttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.