Ödemesini yaptığı cipe ÖTV farkı isteyen bayiye mahkeme şoku

Bursa’da ikamet eden Ferhat Yıldız, bir süre sıfır otomobil almak için para biriktirdi. Gerekli parayı topladıktan sonra sıfır otomobil almak için otomobil bayisine giden Yıldız, gerekli işlemleri yaptı. Toplam araç parasından eksik olan 60 bin lirayı da ayın 25’inde kredi çekip yatırdıktan sonra, ayın 28’inde bütün ödemeyi yapmış oldu. Arabayı almak için işlemleri yapıp aracına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklerken, sıfır otomobillerin ÖTV oranları değişti. Ödemeyi yaptığı için bu ÖTV değişikliğinin kendisini etkilemeyeceğini düşünen Yıldız, üç gün sonra aracını alacağı hayaliyle gittiği bayide şok yaşadı. İddiaya göre, ÖTV değişikliğinin ardından ödemesini yaptığı araç için 55 bin lira daha ücret istendi. Ancak ÖTV zammından önce yeni alacağı sıfır aracın tüm ödemesini yaptığını belirterek, yeni yapılacak olan 55 bin lira ödemeyi kabul etmeyen Yıldız,otomobil bayiisinden şikayetçi oldu.

MAHKEME SATILMAZ TEDBİRİ ALDI

Ferhat Yıldız, ödemesini yaptığı lüks cipe 276 bin lira ödeme yapan ve 3 gün sonra ÖTV zammındaki değişiklikleri göstererek fazladan 55 bin lira isteyen bayiden şikayetçi oldu. Yıldız'ın mağduriyetinin giderilmesi için mahkemeye başvurmasının ardından 2 gün sonra geçici karar açıklandı. Mahkeme, "söz konusu aracın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için dava sonuna kadar teminatsız olarak tedbir konulmasına, bu konuda ilgili Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına" karar verdi.