FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Önce ÖTV indirimi ardından şarj istasyonu! Site ve apartmanlarda en büyük sorunların başındaydı: Artık 5'te 4 şartına gerek yok

Önce ÖTV indirimi ardından şarj istasyonu! Site ve apartmanlarda en büyük sorunların başındaydı: Artık 5'te 4 şartına gerek yok

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.07.2024 08:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de elektrikli araç devrimi başladı. Kararlar bir bir açıklandı. Dün, sınırlı da olsa bazı hibrit modellere ÖTV indirimi uygulanması kararı alındı. Hemen akabinde ise elektrikli araçlarda en büyük sorunlardan olan şarj istasyonları için kritik adım atıldı. Site ve apartman otoparklarında şarj istasyonu kurulmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Bakanlık tartışmalara yol açan konu hakkında son sözü söyledi: ‘Şarj istasyonu kurmak için 5’te 4 şartına gerek yok…’

Önce ÖTV indirimi ardından şarj istasyonu! Site ve apartmanlarda en büyük sorunların başındaydı: Artık 5'te 4 şartına gerek yok

Dün hibrit araçlar için ÖTV indirimi kararı alınırken, sektör temsilcileri bu kararın kısıtlı modelde uygulanabileceğini ancak zaman içinde model sayısının artacağını belirtmişti. Türkiye’de tam elektrikli otomobillerin pazar payının her yıl katlanarak arttığına dikkat çeken sektör temsilcileri yaşanan en büyük sorunun ise ev de veya işyerinde şarj imkanına erişim konusunda olduğunu dile getiriyordu. Bu durumun tam elektrikli otomobile geçiş yapmayı ertelediği ifade edilirken çok kritik bir karar daha alındı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!
Otomobil satışları için bir karar daha Otomobil satışları için bir karar daha

BAKANLIK’TAN ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU KARARI

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yayınladığı yeni bir resmi karar ile bu soruna da kökten bir çözüm getirdi. Özellikle site ve apartmanlarda yaşayanlar için ortak alanlarda şarj istasyonu kurulumu konusu zaman zaman anlaşmazlıklara bile yol açabiliyordu. Artık elektrikli araç sahipleri, şarj istasyonu kurulumu için eskisi gibi zorlu bürokratik süreçlerle uğraşmayacaklar.

iStock-1047280258

‘ŞARJ İSTASYONU KURMAK İÇİN 5’TE 4 ŞARTINA GEREK YOK’

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, şarj istasyonlarının ruhsat gerektiren bir yapı niteliğinde olmadığının altı çizildi. Bu nedenle şarj istasyonları kurulurken 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19’uncu maddesinde yer alan maliklerin beşte dördünün rızasının aranmasına gerek olmadığına işaret edildi. Aynı kanunun 42’nci maddesine atıfta bulunan Bakanlık, şarj istasyonu kurulumu için çoğunluğun kararının yeterli olacağını bildirdi.

iStock-1957614454

DETAYLAR NETLEŞTİ

Açıklamanın devamında, “Bakanlığımıza yapılan başvurularda, site ve apartlamanların açık veya kapalı otopark alanlarında elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulması için kat malikleri kurulunda hangi oranda karar alınması gerektiğine dair sorular sorulmakta olup, konunun açıklanma ihtiyacı hasıl olmuştur. Herhangi bir inşai faaliye konu olmayan, kapalı mekân teşkil etmeyen ve blok olarak montajlı bir şekilde naklen getirilen, yangın ve elektrik tedbirleri alınmış olan ve sökülür takılır seyyar bir elektrikli cihaz niteliğindeki elektrikli araç şarj ünitelerinin ruhsat gerektiren bir yapı niteliğinde olmadığı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesinde yer alan kapsamda olmaması nedeniyle, maliklerin beşte dördünün rızasının aranmasına gerek bulunmadığı, kanunun 42. maddesi kapsamında değerlendirilerek kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar ile kurulabileceği...” ifadelerine yer verildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
7 kurum birden dolar tahminini açıkladı7 kurum birden dolar tahminini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Şarj istasyonu
En Çok Okunan Haberler
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür 'Yeri can sıkıcı' diyerek açıklama yaptı

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür 'Yeri can sıkıcı' diyerek açıklama yaptı

O açıklamaya Demirtaş'tan yorum! Büyük harflerle yazdı

O açıklamaya Demirtaş'tan yorum! Büyük harflerle yazdı

Emekli maaşları fark ödeme tarihleri belli oldu! Bugün hesaplarda...

Emekli maaşları fark ödeme tarihleri belli oldu! Bugün hesaplarda...

Cadde cadde, sokak sokak ev arayan vatandaşa bir kötü haber daha!

Cadde cadde, sokak sokak ev arayan vatandaşa bir kötü haber daha!

'Enflasyon %100! Millet inim inim inliyor' Canlı yayında gündem olan konuşma

'Enflasyon %100! Millet inim inim inliyor' Canlı yayında gündem olan konuşma

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.