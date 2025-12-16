FİNANS

Opel duyurdu: O sıfır araçta belirli meslek gruplarına indirim

Sıfır araç alacaklar otomobil markalarının yaptığı kampanyaları yakından takip ediyor. Özellikle 2025'in sonuna yaklaşırken markalar kampanyalarını hızlandırırken farklı araçlarda yaptıkları çeşitli kampanyaları duyuruyor. Bazı markalarda ise belirli meslek gruplarına özel indirim kampanyaları olabiliyor. Bu markalardan bir tanesi de Opel. İşte Opel'in o indiriminin detayları...

Opel duyurdu: O sıfır araçta belirli meslek gruplarına indirim
Hande Dağ

Sıfır araç kampanyaları sürüyor. Her marka internet sitesinde farklı modellere yönelik kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Sıfır araç alacaklar da markaların duyurduğu kampanyaları ve güncel fiyatları takip ediyor. Özellikle bazı meslek gruplarına özel olarak yapılan kampanyalar da merak ediliyor. Bazı markalar da bu çerçevede yaptıkları kampanyaları duyuruyor. Opel de bu markalardan bir tanesi. İşte detaylar...

Opel duyurdu: O sıfır araçta belirli meslek gruplarına indirim 1

Opel, Frontera Elektrik aracında belirli meslek gruplarına özel 15.000 TL nakit indirimi duyurdu. Meslek grubu kampanyasının aşağıda belirtilen meslekler için geçerli olacağı belirtiliyor:

"Sağlık Çalışanları (Doktor, Diş Hekimi, Hemşire, Veteriner, Tıp Fakültesi Öğrencileri, Diğer Sağlık, İdari ve Teknik Personel olmak üzere sağlık hizmeti veren tüm sağlık çalışanları), Eczacılar, Hukuk Çalışanları (Avukat, Savcı, Hâkim), Eğitim Çalışanları (Profesör, Doçent, Akademisyen, Öğretmen), Emniyet Teşkilatı Mensupları, TSK Mensupları"

Opel duyurdu: O sıfır araçta belirli meslek gruplarına indirim 2

01 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında kampanyaya katılım gösteren yetkili satıcılarda ve nakit alımlarda geçerli olduğu belirtiliyor. Kampanya kapsamındaki meslek gruplarında çalışan veya bu mesleklerden emekli olmaya hak kazanmış kişiler ile bu kişilerin 1.derece akrabaları kampanyadan yararlanabileceği aktarılıyor ve stoklarla sınırlı olduğu vurgulanıyor.

