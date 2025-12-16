Opel duyurdu: O sıfır araçta belirli meslek gruplarına indirim

Sıfır araç kampanyaları sürüyor. Her marka internet sitesinde farklı modellere yönelik kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Sıfır araç alacaklar da markaların duyurduğu kampanyaları ve güncel fiyatları takip ediyor. Özellikle bazı meslek gruplarına özel olarak yapılan kampanyalar da merak ediliyor. Bazı markalar da bu çerçevede yaptıkları kampanyaları duyuruyor. Opel de bu markalardan bir tanesi. İşte detaylar...

Opel, Frontera Elektrik aracında belirli meslek gruplarına özel 15.000 TL nakit indirimi duyurdu. Meslek grubu kampanyasının aşağıda belirtilen meslekler için geçerli olacağı belirtiliyor:

"Sağlık Çalışanları (Doktor, Diş Hekimi, Hemşire, Veteriner, Tıp Fakültesi Öğrencileri, Diğer Sağlık, İdari ve Teknik Personel olmak üzere sağlık hizmeti veren tüm sağlık çalışanları), Eczacılar, Hukuk Çalışanları (Avukat, Savcı, Hâkim), Eğitim Çalışanları (Profesör, Doçent, Akademisyen, Öğretmen), Emniyet Teşkilatı Mensupları, TSK Mensupları"

01 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında kampanyaya katılım gösteren yetkili satıcılarda ve nakit alımlarda geçerli olduğu belirtiliyor. Kampanya kapsamındaki meslek gruplarında çalışan veya bu mesleklerden emekli olmaya hak kazanmış kişiler ile bu kişilerin 1.derece akrabaları kampanyadan yararlanabileceği aktarılıyor ve stoklarla sınırlı olduğu vurgulanıyor.