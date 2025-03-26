'Orta segment arabayı 750 bin TL'ye aldım' İkinci elde piyasa hareketlendi! Araç alacaklar dikkat

İkinci el otomobil piyasasında, galericilere göre bir süredir hareketlilik var. Peki, ikinci el araç fiyatlarında son durum ne? Araba almak için doğru zaman mı?

TGRT Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş, orta segment bir araç için '750 bin TL'ye aldık' dedi.

Bayramın yaklaşması, baharın gelmesi, tatil planlarının artması en çok ikinci el otomobil piyasasına yaradı. Oto galeri sahibi Mustafa Yıldız "Bayram tatilleri olsun, resmi tatiller olsun, biraz daha uzadıkça artık otomotiv sektörü ikinci elde bence bundan sonra daha çok açılacağını tahmin ediyoruz" dedi.

"15-20 GÜNDEN BERİ İŞLERDE AÇILMA VAR"

Uzmanlara göre ikinci el araçları olan talep son bir ayda yüzde 20 ila 30 arttı. Galeri sahibi Engin Muti "15-20 günden beri işlerimizde bayağı açılma var şükürler olsun. Tabii yaza giriyoruz, yaz mevsimine giriyoruz, bayram arifesine giriyoruz; bundan dolayı işlerde bir kıpırdama var" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşması, havaların da gitgide güzelleşmesiyle ve aynı zamanda bayilerde sıfır araçların azalmasıyla birlikte ikinci el otomobil piyasası hızlanmış durumda. Hatta galerilere sorulduğunda yüzde 30 işlerinin arttığını bile söyleyen var.

Oto galeri sahibi Mustafa Yıldız "Bu piyasayı hareketlendiriyor ve bu hareketlendirdikçe ortalama yüzde 10 ile yüzde 30 arası sadece binek demeyelim de minivan gruplarında, orta sınıf araçlarda ve binek araçlarda ister istemez fiyatlarda bir dalgalandırmaya sebep olacak" şeklinde konuştu.

"ARAÇ ALACAKLARIN ŞU ANDA ARAÇLARINI ALMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Galericiler dövizdeki artış ve bayilerde sıfır araç yetersizliğine rağmen ikinci elde fiyatların yükselmemesinin otomobil almak için fırsat sunduğunu belirtiyor. Yıldız "Bu fiyatlarda bir dalgalandırmaya sebep oluyor, fiyatlar yükselmeye başlıyor, araç alacaklar şu anda tam araçlarını almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Galeri sahibi Engin Muti ise "1 milyonluk aracın 700 - 800 bin TL'ye düşeceği gibi bir şeye kapılmasınlar ama araç alacaklarsa araç almanın tam zamanıdır şu anda yani" ifadelerini kullandı.

Bayram tatillerinde araç kiralayanların sayısı da artıyor. Bunu bilen dolandırıcılar da kurumsal araç kiralama firmalarının isimlerini taklit eden sahte siteler kuruyor. Oto galeri sahibi Mustafa Yıldız "Son zamanlarda en fazla dolandırıcılık şu anda otomotivden çok kiralamaya geçti. Vatandaşlarımız çok duyarlı olup mutlaka ve mutlaka kurumsal ya da bildikleri firmalardan kiralamaları gerekmekte" dedi. Sahte siteden araç kiralamaya kalkıldığında dolandırıcıların WhatsApp üzerinden IBAN göndererek para talep ettiği, para gönderildiğinde ise çok geç olduğu belirtildi.

Galeri sahibi Engin Muti bununla ilgili "Adresine gidip arabayı tespit edip 'bu arabayı kiralayacağım' deyip koparasını verip sözleşmesini verip en doğrusu onu yapması gerekir" şeklinde konuştu.