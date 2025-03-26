FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 'Orta segment arabayı 750 bin TL'ye aldım' İkinci elde piyasa hareketlendi! Araç alacaklar dikkat

'Orta segment arabayı 750 bin TL'ye aldım' İkinci elde piyasa hareketlendi! Araç alacaklar dikkat

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
26.03.2025 11:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araç piyasasında son durum ne? Oto galericiler ikinci el piyasasında bir hareketlenme olduğunu belirtirken fiyatlarda artış olabileceğine vurgu yapıp araç almak isteyenler için doğru zaman olduğunu ifade etti.

'Orta segment arabayı 750 bin TL'ye aldım' İkinci elde piyasa hareketlendi! Araç alacaklar dikkat

İkinci el otomobil piyasasında, galericilere göre bir süredir hareketlilik var. Peki, ikinci el araç fiyatlarında son durum ne? Araba almak için doğru zaman mı?

o4

TGRT Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş, orta segment bir araç için '750 bin TL'ye aldık' dedi.

o1

Bayramın yaklaşması, baharın gelmesi, tatil planlarının artması en çok ikinci el otomobil piyasasına yaradı. Oto galeri sahibi Mustafa Yıldız "Bayram tatilleri olsun, resmi tatiller olsun, biraz daha uzadıkça artık otomotiv sektörü ikinci elde bence bundan sonra daha çok açılacağını tahmin ediyoruz" dedi.

o2

"15-20 GÜNDEN BERİ İŞLERDE AÇILMA VAR"

Uzmanlara göre ikinci el araçları olan talep son bir ayda yüzde 20 ila 30 arttı. Galeri sahibi Engin Muti "15-20 günden beri işlerimizde bayağı açılma var şükürler olsun. Tabii yaza giriyoruz, yaz mevsimine giriyoruz, bayram arifesine giriyoruz; bundan dolayı işlerde bir kıpırdama var" ifadelerini kullandı.

o3

Ramazan Bayramı'nın yaklaşması, havaların da gitgide güzelleşmesiyle ve aynı zamanda bayilerde sıfır araçların azalmasıyla birlikte ikinci el otomobil piyasası hızlanmış durumda. Hatta galerilere sorulduğunda yüzde 30 işlerinin arttığını bile söyleyen var.

Oto galeri sahibi Mustafa Yıldız "Bu piyasayı hareketlendiriyor ve bu hareketlendirdikçe ortalama yüzde 10 ile yüzde 30 arası sadece binek demeyelim de minivan gruplarında, orta sınıf araçlarda ve binek araçlarda ister istemez fiyatlarda bir dalgalandırmaya sebep olacak" şeklinde konuştu.

o5

"ARAÇ ALACAKLARIN ŞU ANDA ARAÇLARINI ALMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Galericiler dövizdeki artış ve bayilerde sıfır araç yetersizliğine rağmen ikinci elde fiyatların yükselmemesinin otomobil almak için fırsat sunduğunu belirtiyor. Yıldız "Bu fiyatlarda bir dalgalandırmaya sebep oluyor, fiyatlar yükselmeye başlıyor, araç alacaklar şu anda tam araçlarını almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

o6

Galeri sahibi Engin Muti ise "1 milyonluk aracın 700 - 800 bin TL'ye düşeceği gibi bir şeye kapılmasınlar ama araç alacaklarsa araç almanın tam zamanıdır şu anda yani" ifadelerini kullandı.

Bayram tatillerinde araç kiralayanların sayısı da artıyor. Bunu bilen dolandırıcılar da kurumsal araç kiralama firmalarının isimlerini taklit eden sahte siteler kuruyor. Oto galeri sahibi Mustafa Yıldız "Son zamanlarda en fazla dolandırıcılık şu anda otomotivden çok kiralamaya geçti. Vatandaşlarımız çok duyarlı olup mutlaka ve mutlaka kurumsal ya da bildikleri firmalardan kiralamaları gerekmekte" dedi. Sahte siteden araç kiralamaya kalkıldığında dolandırıcıların WhatsApp üzerinden IBAN göndererek para talep ettiği, para gönderildiğinde ise çok geç olduğu belirtildi.

o7

Galeri sahibi Engin Muti bununla ilgili "Adresine gidip arabayı tespit edip 'bu arabayı kiralayacağım' deyip koparasını verip sözleşmesini verip en doğrusu onu yapması gerekir" şeklinde konuştu.

Canlı Borsa
Sabancı'dan sonra iş dünyasında bir büyük değişim dahaSabancı'dan sonra iş dünyasında bir büyük değişim daha
Tekstil devleri bir bir iflas ediyorTekstil devleri bir bir iflas ediyor
Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba ikinci el araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi

Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi

Yasak aşk dehşeti! Cani koca ikisini de katletti: Biri parkta biri evde bulundu

Yasak aşk dehşeti! Cani koca ikisini de katletti: Biri parkta biri evde bulundu

Enflasyon beklentisi değişti! Hanehalkı için yıllık yüzde 59,3'a yükseldi

Enflasyon beklentisi değişti! Hanehalkı için yıllık yüzde 59,3'a yükseldi

Altın almak için fırsat kollayanlara tarih verdi!

Altın almak için fırsat kollayanlara tarih verdi!

"Gözden kaçan detay" diyerek anlattı: "Dosyada eşinin adını gördüm"

"Gözden kaçan detay" diyerek anlattı: "Dosyada eşinin adını gördüm"

Tekstil devleri bir bir iflas ediyor

Tekstil devleri bir bir iflas ediyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.